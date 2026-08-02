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SKRIVENE OPASNOSTI

Zaboravljene bombe: Hrvatska i dalje ne zna gdje su zaostali eksplozivi iz Drugog svjetskog rata

Autori: Zvonimir Despot, Sašo Radovanovič
02.08.2026.
u 15:45
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Saveznici su na nacistički Reich i okupirana područja bacili 2,7 milijuna tona avionskih bombi, dio toga bačen je i na naše gradove, pruge i prometna čvorišta

Angloamerikanci su od 1940. do 1945. godine na nacistički Reich (Njemačku i okupirana područja) bacili oko 2,7 milijuna tona avionskih bombi, od kojih mnoge nisu eksplodirale. Zbog toga se danas na većem dijelu Njemačke i drugih europskih država koje su bile okupirane tijekom Drugoga svjetskog rata još uvijek nalazi veliki broj neeksplodiranih avionskih bombi. Osamdeset godina nakon bombardiranja, na njemačkom se teritoriju svake godine otkrije više od 2000 tona neeksplodiranih eksplozivnih sredstava. Prije nego što započne bilo koji građevinski projekt u Njemačkoj – od obnove kuće do polaganja tračnica nacionalne željezničke tvrtke – investitor mora imati službenu potvrdu da je zemljište očišćeno od neeksplodiranih eksplozivnih sredstava.

Ključne riječi
bombe Drugi svjetski rat

Komentara 3

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OR
Orion5
15:54 02.08.2026.

Pa nije Hrvatska bombardirala, oni koji su bacali bombe trebali bi znati gdje su ih bacali.

oštija
16:20 02.08.2026.

Važno je da Medvjed iskopava kostod prije 100,200,1000 godina a zajedno sa Anušićem ne zna ni gdje su sve mine iz Domovinskog rata a o DRugom svjetskom da se i ne govori.Neki dan su pronašli kosti nekog medvjeda pa ne znaju jesu li ga ustrijelili ustaše ili partizani.Znate godine kad su ubijali jedni blizu su ili se preklapaju s onima kad su ubijali drugi.

ŠS
Štap sa glavom
16:15 02.08.2026.

Za eksplodirane su ljudi znali, a one koje su pale u vodu ili se zabile duboko u zemlju po šumama i šikarama tko je mogao znati? Pomalo smiješan naslov.

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