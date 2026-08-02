Zaboravljene bombe: Hrvatska i dalje ne zna gdje su zaostali eksplozivi iz Drugog svjetskog rata

Angloamerikanci su od 1940. do 1945. godine na nacistički Reich (Njemačku i okupirana područja) bacili oko 2,7 milijuna tona avionskih bombi, od kojih mnoge nisu eksplodirale. Zbog toga se danas na većem dijelu Njemačke i drugih europskih država koje su bile okupirane tijekom Drugoga svjetskog rata još uvijek nalazi veliki broj neeksplodiranih avionskih bombi. Osamdeset godina nakon bombardiranja, na njemačkom se teritoriju svake godine otkrije više od 2000 tona neeksplodiranih eksplozivnih sredstava. Prije nego što započne bilo koji građevinski projekt u Njemačkoj – od obnove kuće do polaganja tračnica nacionalne željezničke tvrtke – investitor mora imati službenu potvrdu da je zemljište očišćeno od neeksplodiranih eksplozivnih sredstava.
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Pa nije Hrvatska bombardirala, oni koji su bacali bombe trebali bi znati gdje su ih bacali.