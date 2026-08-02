Policija objavila novo priopćenje o stravi u Zagorju

PU krapinsko-zagorska objavila je novo priopćenje nakon strašne tragedije koja je jučer potresla Zagorje. Nakon gašenja požara obiteljske kuće, vatrogasci su pronašli tri tijela, kasnije se ispostavilo da su smrtno stradali otac i dvoje djece. "Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar", navode u policiji danas.

Čekaju se rezultati obdukcije koji će dodatno rasvijetliti mučan slučaj. Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Vijest o tragediji potresla je stanovnike zagorske općine. Susjedi navode da obitelj nisu dobro poznavali. U mjesto su se, navode, doselili prije nekoliko godina. Majka je u vrijeme događaja navodno bila na poslu. Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je da je dojava o požaru zaprimljena u 7.20 sati. Vatrogasci su krenuli već minutu poslije, a na mjesto događaja stigli su u 7.29. Požar je lokaliziran u 7.38 sati. Policija je priopćila da su požar ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje. Susjedi su za lokalne medije jučer ispričali kako su se prije požara čula tri pucnja, a navodno se, kako su pisala 24sata, čula i eksplozija.

Dodatnu pozornost izazvali su navodi koje su također lokalni mediji objavili, prema kojima je muškarac prije događaja na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku iz koje bi se moglo zaključiti da namjerava nauditi sebi i djeci. Te okolnosti zasad nisu službeno potvrđene.

Načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos za HRT je najavio je da će nakon službenog završetka očevida biti proglašen dan žalosti. Iz Ministarstva socijalne politike za RTL Danas rekli su kako obitelj nije bila pod tretmanom Zavoda za socijalni rad. Isto tako, iz policije su dobili informaciju da ni policija nije imala nikakva postupanja.