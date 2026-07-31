Diddyju ponovno skraćen boravak u zatvoru, izlazi mjesec dana ranije

Američki reper i glazbenik Sean "Diddy" Combs mogao bi izaći iz zatvora ranije nego što se dosad očekivalo. Prema najnovijim podacima američkog Saveznog ureda za zatvore, njegov predviđeni datum puštanja na slobodu ponovno je pomaknut te je sada određen za 24. siječnja 2028. godine. Posljednja promjena objavljena je nedugo nakon navodnog fizičkog sukoba s drugim zatvorenikom, zbog kojeg je Combs, prema pisanju američkih medija, privremeno završio u samici. Combs, koji je u studenome 2025. navršio 56 godina, nalazi se u saveznom zatvoru FCI Fort Dix u američkoj saveznoj državi New Jersey. U listopadu 2025. osuđen je na 50 mjeseci zatvora nakon što ga je porota 2. srpnja iste godine proglasila krivim po dvije točke optužnice za prijevoz osoba radi bavljenja prostitucijom, odnosno za kršenje američkog Mannova zakona. Istodobno je oslobođen ozbiljnijih optužbi za udruživanje radi reketarenja i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Uz zatvorsku kaznu izrečeni su mu novčana kazna od 500.000 dolara i pet godina nadziranog puštanja na slobodu.

Datum njegova izlaska iz zatvora tijekom posljednjih mjeseci mijenjao se nekoliko puta. Nakon izricanja kazne predviđalo se da će biti pušten 8. svibnja 2028., pri čemu mu je u kaznu uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od uhićenja u rujnu 2024. godine. Datum je poslije pomaknut na 4. lipnja 2028., nakon što su se pojavili navodi da je u zatvoru konzumirao domaći alkohol i sudjelovao u nedopuštenom konferencijskom telefonskom razgovoru. Njegovi predstavnici odbacili su tvrdnje o kršenju zatvorskih pravila, tvrdeći da Combs poštuje pravila i ostaje trijezan. Predviđeni datum puštanja zatim je nekoliko puta skraćivan. Najprije je pomaknut na 25. travnja, potom na 15. travnja 2028., a u lipnju 2026. određen je 23. veljače iste godine. Prema posljednjoj izmjeni u evidenciji Saveznog ureda za zatvore, Combs bi sada trebao biti pušten mjesec dana ranije, 24. siječnja 2028. godine. Riječ je o predviđenom, a ne konačnom datumu, pa se on može ponovno promijeniti ovisno o zatvorskim bodovima, uračunavanju pogodnosti, sudskim odlukama ili eventualnim disciplinskim postupcima.

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Iz Saveznog ureda za zatvore nisu otkrili zbog čega je došlo do nove promjene. "Zbog privatnosti i sigurnosti ne komentiramo uvjete boravka zatvorenika, uključujući planove o puštanju na slobodu ili razloge zbog kojih se datum izlaska mijenja", poručili su za Daily Mail. Novi datum objavljen je svega nekoliko dana nakon što su TMZ, NBC News i drugi američki mediji izvijestili o navodnom fizičkom sukobu u zatvoru Fort Dix. Prema tvrdnjama izvora upoznatih s događajem, drugi je zatvorenik navodno uvrijedio Combsa, nakon čega je počelo naguravanje, a potom i razmjena udaraca. Zatvorski čuvari brzo su intervenirali i razdvojili ih prije nego što je sukob prerastao u ozbiljniji incident. Combs je nakon sukoba, prema istim izvorima, premješten u samicu, no nije poznato koliko je dugo ondje ostao ni je li protiv njega pokrenut formalni disciplinski postupak. Američki mediji navode da bi eventualna potvrđena povreda zatvorskih pravila mogla utjecati na njegove pogodnosti, smještaj ili budući izračun kazne, ali zasad nema službene potvrde da će incident imati posljedice za novi datum puštanja.

Glasnogovornik zatvora Fort Dix nije potvrdio da se sukob doista dogodio. "Ne objavljujemo informacije o smještaju zatvorenika niti komentiramo je li netko predmet optužbi, istraga ili disciplinskih mjera", rekao je za Daily Mail. FCI Fort Dix ustanova je niske razine sigurnosti, smještena na području vojne baze u New Jerseyju. Combs je ondje prebačen nakon što je više od godinu dana proveo u saveznom pritvorskom centru u Brooklynu, gdje se nalazio od uhićenja u rujnu 2024. godine, tijekom suđenja i do izricanja kazne. Njegovi odvjetnici u međuvremenu nastavljaju osporavati i presudu i visinu kazne. Obrana tvrdi da je sudac pri odmjeravanju kazne uzeo u obzir navode povezane s optužbama po kojima je Combs oslobođen, dok tužiteljstvo smatra da su ti dokazi bili relevantni za procjenu njegova ponašanja. Postupak pred američkim žalbenim sudom i dalje traje, pa bi i njegova konačna odluka mogla utjecati na duljinu Combsova boravka u zatvoru.

** Uz korištenje AI-ja