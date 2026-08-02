Ciparski Turci između sigurnosti koju jamči Ankara i vlastitog identiteta

Turska, kao ni prije 52 godine, neće dopustiti da se patnja iz prošlosti ponovi ni pod koju cijenu, ni danas ni sutra, i nikada neće ostaviti svoju ciparsku braću na miru – rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, osvrćući se na nedavno obilježavanje 52. godišnjice turske mirovne operacije na Cipru 1974., uz naglasak da je 20. srpnja bio "povijesna prekretnica" koja je osigurala opstanak, slobodu i sigurnost ciparskih Turaka. Na zemljopisnoj karti Cipar izgleda kao otok na raskrižju Europe, Azije i Bliskog istoka. No iza njegove ljepote krije se jedan od najdugotrajnijih političkih sukoba suvremene Europe. Više od pola stoljeća otok je podijeljen između grčkog i turskog stanovništva, a pitanje položaja ciparskih Turaka i dalje ostaje jedno od najosjetljivijih pitanja međunarodne politike.