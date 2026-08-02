Ljeto im se pretvorilo u noćnu moru: Rusi zamijenili Krim drugom popularnom destinacijom

Dok su ljetni praznici u punom jeku, ekonomska nesigurnost i rizici ukrajinskih napada mijenjaju način na koji Rusi provode odmore. Stanovnici velikih gradova poput Moskve i Sankt Peterburga, koji su povijesno češće putovali u inozemstvo, i dalje pokušavaju organizirati međunarodna putovanja unatoč ograničenoj dostupnosti letova i restrikcijama oko viza. U ruskim regijama, međutim, mnogi se odlučuju za domaće destinacije, ako si uopće mogu priuštiti putovanje. "Planiranje godišnjeg odmora znatno se promijenilo otkako sam putovala prije nekoliko godina, jer sam više zabrinuta zbog prihoda i nestabilnosti na tržištu rada, što utječe na to koliko sam spremna potrošiti na putovanje", rekla je 33-godišnja žena iz Moskve koja je željela ostati anonimna. Na kraju je otišla u Tursku i uzela paket aranžman, jer joj to omogućuje da ostane unutar budžeta i uživa u suncu, moru i opuštenom raspoloženju. Bilo je to prvi put da je isprobala organizirani paket. Prije punog ruskog napada na Ukrajinu stanovnici zapadne Rusije mogli su posjetiti velike europske gradove jednim direktnim letom. Takva putovanja sada zahtijevaju više presjedanja, a dodatno ih otežavaju izolacija Rusije od međunarodnog financijskog sustava, ograničenja i učestala zatvaranja zračnih luka zbog ukrajinskih napada. "Europa nije nestala iz srca ruskih putnika, ali se njezino mjesto promijenilo", rekla je Ljubov Čučmajeva, zamjenica direktora marketinga turističke tvrtke PAKS za ATOR. "Danas je putovanje u voljeni Rim, Madrid ili Pariz pravi izazov za logistički odjel", poručuje.

Dok je više od 80 posto Rusa 2025. godine rezerviralo odmore samostalno, turističke agencije bilježe priljev zahtjeva od iskusnih putnika koji se više ne mogu osloniti na globalne low-cost zrakoplovne tvrtke i platforme za smještaj. Airbnb, Booking.com i velike zapadne zrakoplovne kompanije napustile su rusko tržište nakon invazije. S Europom koja je sve teže dostupna, dio Rusa radi zaokret i okreće se prema Aziji i Africi. Kineska odluka da produži bezvizni ulazak za ruske turiste do kraja 2027. očekuje se da će dodatno potaknuti interes, a turističke agencije predviđaju rast rezervacija od 50 posto u odnosu na prošlu godinu. Hong Kong, vijetnamski otok Phu Quoc i Tanzanija također postaju popularniji među ruskim turistima.

Za mnoge Ruse izvan glavnog grada domaći turizam ostaje jedina realna opcija usred restrikcija i rastućih troškova. Politički aktivist iz jedne od volških regija, koji zarađuje 40.000 rubalja mjesečno (oko 500 dolara), kaže da mu je najteže imati dovoljno novca za odmor kad dođe vrijeme. Minimalna cijena desetodnevnog paketa za dvoje u Turskoj iznosi 120.000 rubalja (oko 1.500 dolara). Obično putuje u regionalne gradove poput Saratova, Sočija ili Kalinjingrada, a ponekad uhvati jeftine letove u bliske zemlje, poput Erevana, prenosi The Moscow Times.

Ruska crnomorska obala i anektirani Krim, tradicionalno omiljene destinacije, ove godine trpe oštre gubitke. Hotelske rezervacije na Krimu u svibnju i lipnju pale su za 30 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a turističke tvrtke prijavile su gubitak od 1,5 milijardi rubalja zbog otkazanih putovanja. Krim pati od akutne nestašice goriva od svibnja, nakon što su ukrajinski udari pogodili opskrbne rute i ruske rafinerije. Lokalne zračne luke zatvorene su, željeznički promet prema Rusiji prepolovljen, a plaže su uglavnom prazne usred sezone. Gosti luksuznog hotela Mriya Resort objavljivali su videozapise noćnih zabava u bunkeru tijekom uzbune zbog dronova. Ruska vlada nedavno je izdvojila više od 4,3 milijarde rubalja za potporu turizmu na poluotoku.

Dio Rusa zamjenjuje Krim Anapom, koja je ponovno otvorila plaže prvi put od 2024., nakon što je tisuće tona teškog loživog ulja dospjelo na obalu. Iako su vlasti odobrile kupanje, mještani i dalje pronalaze nove mrlje ulja. U Sočiju, vodećem crnomorskom ljetovalištu za imućnije goste, hotelske rezervacije pale su do 25 posto. Dok neki Rusi biraju sljedeću destinaciju, milijuni uopće ne mogu razmišljati o ljetnom odmoru. Hotelske rezervacije diljem Rusije pale su za 12 posto krajem lipnja, a stope otkazivanja porasle su s 24 na 33 posto. Broj turista na Bajkalskom jezeru, jednoj od najpopularnijih destinacija, smanjio se za trećinu zbog rastućih cijena. U selima situacija je još teža. Seoska učiteljica kaže da samo rijetki mogu negdje otići. Većina se bavi sijanjem, vrtlarstvom uzgaja perad i krave te se opskrbljuje za zimu. "Takav je život na selu", zaključila je.