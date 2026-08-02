Snažan El Niño ubrzano jača: Europu čeka neizdrživ kolovoz, a posljedice ćemo osjetiti i tijekom jesen i zime

Nad tropskim dijelom Tihog oceana ubrzano se razvija snažan El Niño, koji bi prema trenutačnim prognozama krajem jeseni i početkom zime mogao dosegnuti iznimno visoku, pa čak i rekordnu snagu. Njegov utjecaj već se primjećuje u atmosferskoj cirkulaciji, a tijekom jeseni i zime mogao bi sve snažnije oblikovati vrijeme i u Europi, piše Severe Weather Europe.

El Niño nastaje kada se površina ekvatorskog dijela Tihog oceana zagrije iznad prosjeka, što zatim mijenja raspored tlaka, vjetrova i oborina na velikom dijelu planeta. Najnovije analize pokazuju izrazito toplo područje oceana, dok pojedini modeli predviđaju da bi temperaturno odstupanje moglo prijeći tri stupnja iznad prosjeka. Ostvari li se takav razvoj, događaj bi mogao biti među najsnažnijima otkako postoje mjerenja.

Utjecaj El Niña na Europu obično nije tako neposredan kao na područjima bližima Tihom oceanu. Promjene se na europskom kontinentu često pojavljuju sa zakašnjenjem i ovise o drugim atmosferskim čimbenicima, zbog čega prognoze za Europu nose veću razinu neizvjesnosti. Tijekom srpnja nad sjeverom Europe zadržavalo se snažno područje visokog tlaka. Takav raspored pojačavao je toplinu u zapadnoj polovini kontinenta, dok su na istoku i sjeveroistoku temperature uglavnom bile bliže prosjeku ili ispod njega. Početkom kolovoza očekuje se nešto drukčiji raspored. Nad sjeverom kontinenta prognozira se područje niskog tlaka, dok bi visok tlak trebao prevladavati nad središnjom, južnom i jugoistočnom Europom.

Takav razvoj donosi iznadprosječnu toplinu i uglavnom suho vrijeme u većem dijelu kontinenta. Na sjeveru i sjeverozapadu Europe očekuju se temperature oko prosjeka ili niže od njega, uz češću kišu povezanu s područjem niskog tlaka. Promjena se nazire u drugoj polovini kolovoza. Područje visokog tlaka trebalo bi se pomaknuti prema istoku, dok bi se utjecaj niskog tlaka s Atlantika mogao proširiti južnije prema zapadnom i središnjem dijelu Europe. To bi u zapadnu i središnju Europu trebalo vratiti temperature bliže uobičajenim vrijednostima. Na sjeveru bi se moglo zadržati hladnije vrijeme, dok bi se središte najveće vrućine postupno premjestilo prema istočnim dijelovima kontinenta.

Prognoze zasad ne upućuju na to da je El Niño jedini uzrok vremenskih prilika u Europi. Njegov utjecaj ovisi o tome gdje se nalazi najtopliji dio Tihog oceana, koliko će događaj ojačati te kako će na promjene reagirati mlazna struja. Prema trenutačnim procjenama, ovogodišnji El Niño pripada tipu kod kojeg je najveće zagrijavanje smješteno u istočnom dijelu Tihog oceana. Takvi događaji tijekom kasnog ljeta mogu sporije utjecati na Europu, no ako El Niño doista dosegne ekstremnu snagu, njegov bi se učinak tijekom jeseni i zime mogao proširiti na velik dio atmosfere sjeverne polutke.

Za Europu to zasad znači nastavak toplog i suhog vremena u većem dijelu kolovoza, uz svježije i kišovitije prilike na sjeverozapadu. U drugoj polovini mjeseca zapad i središte kontinenta mogli bi osjetiti popuštanje vrućine, dok bi se najizraženija toplina pomaknula prema istoku.