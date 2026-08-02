'Da mi je ova pamet, ne bih ulazio u nogomet. Ali teško je žaliti kada pogledam što smo postigli s Rijekom'

Damir Mišković jedan je od vodećih autoriteta kada je hrvatski nogomet posrijedi. Na početku sezone predsjednik Rijeke ponudio nam je neka svoja promišljanja...
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Nažalost, naš šport je u rasulu, a počelo je odmah nakon osamostaljenja i ukidanja SOFK-i! Rijeka je iznimka, zahvaljujući gospodinu Miškoviću! Nažalost Dinamo; Hajduk............, i svi ostali klubovi su ni na nebu ni na zemlji! Eto Dinamo, recimo! Još uvijek postiže rezultate na temeljim koje je postavio Zdravko Mamić! Pojavio se Zajec, pa Boban, i umjesto da Klub postave na čvrste temelje, kao dioničari, nastavljaju tako da im Klub služi kao krava muzara!