Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DAMIR MIŠKOVIĆ

'Da mi je ova pamet, ne bih ulazio u nogomet. Ali teško je žaliti kada pogledam što smo postigli s Rijekom'

Autor
Željko Janković
02.08.2026.
u 08:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Četrnaest godina nakon dolaska na čelo Rijeke njezin predsjednik govori o uspjesima, propuštenim prilikama, transferima, budućnosti

Damir Mišković jedan je od vodećih autoriteta kada je hrvatski nogomet posrijedi. Na početku sezone predsjednik Rijeke ponudio nam je neka svoja promišljanja...

Jeste li mentalno spremni za novu sezonu?

Ključne riječi
HNK Rijeka

Komentara 2

Pogledaj Sve
AK
akšud
09:30 02.08.2026.

Nažalost, naš šport je u rasulu, a počelo je odmah nakon osamostaljenja i ukidanja SOFK-i! Rijeka je iznimka, zahvaljujući gospodinu Miškoviću! Nažalost Dinamo; Hajduk............, i svi ostali klubovi su ni na nebu ni na zemlji! Eto Dinamo, recimo! Još uvijek postiže rezultate na temeljim koje je postavio Zdravko Mamić! Pojavio se Zajec, pa Boban, i umjesto da Klub postave na čvrste temelje, kao dioničari, nastavljaju tako da im Klub služi kao krava muzara!

Avatar Arba
Arba
09:15 02.08.2026.

Eli čakod reka o haciendi u more na otoku Pagu, ili još bolje- ste ga pitali za nju?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!