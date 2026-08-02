Mamićeva bivša snaha udaje za NBA legendu, objavila fotku raskošne haljine

Tia Jurčić, pokćerka poznatog hrvatskog ekonomista i političara Ljube Jurčića, uskoro će treći put stati pred oltar, a ovoga puta njezin je odabranik američka košarkaška legenda Kenny "The Jet" Smith. Da će vjenčanje biti glamurozno, Tia je dala naslutiti objavom s probne večere, koja je prema američkoj tradiciji organizirana dan uoči vjenčanja.

Uz kratak opis "Rehearsal dinner", objavila je fotografiju na kojoj pozira u raskošnoj, bajkovitoj haljini od slojevitog tila u nježnoj ružičasto-ljubičastoj nijansi. Kreacija bez naramenica istaknula je njezinu figuru, a cijeli prizor odisao je elegancijom. Ipak, jedan detalj privukao je najviše pozornosti - tik do nje parkiran je bio luksuzni Rolls-Royce u identičnoj boji kao i njezina haljina, što svjedoči o tome koliko je pažnje posvećeno svakom, pa i najmanjem detalju proslave. Kao točka na "i", Tia je u ruci držala elegantnu torbicu na kojoj se nazirao natpis "Mrs. Smi...", jasna aluzija na prezime njezinog budućeg supruga.

Ova pomno isplanirana modna i stilska usklađenost nije prošla nezapaženo među njezinim pratiteljima. Komentari su se ubrzo počeli nizati, a jedan od njih posebno se istaknuo: "E sad nam je Tia nadmašila samu sebe. Jedna je". Brojni drugi ostavili su poruke podrške i čestitke budućim mladencima, diveći se besprijekornom izgledu hrvatske poduzetnice. Tia se nakon razvoda od sina Marija Mamića 2023. godine preselila u Sjedinjene Američke Države sa sinom Domenickom, kojeg je dobila u prvom braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom. U Americi je očito pronašla i novu ljubavnu sreću.

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Njezin budući suprug, Kenny Smith, dvostruki je NBA prvak s Houston Rocketsima i jedna od najvećih zvijezda popularne sportske emisije "Inside the NBA", gdje radi kao analitičar. Par, koji je svoju vezu dugo držao podalje od očiju javnosti, prvi put se zajedno pojavio na jednom Super Bowl događaju u veljači 2024. godine, a zaruke su uslijedile u listopadu 2025.

Baš kao i Tiji, i Kennyju će ovo biti treći brak, a iz prijašnjih brakova ima djecu. Proslava njihovog vjenčanja traje cijeli vikend, a fotografija s probne večere samo je uvertira u ono što se očekuje od glavne ceremonije. Sudeći prema viđenom, bit će to vjenčanje o kojem će se još dugo pričati. Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nove objave i prve fotografije mladenaca.