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davor bruketa piše za večernji:

Gotovo svaki dio godine u Zagrebu obilježen je festivalima koji privlače desetke tisuća posjetitelja

Autor
Davor Bruketa
02.08.2026.
u 19:00

Posljednjih godina kalendar zagrebačkih događanja postao je bogatiji nego ikad. Od filma, kazališta i animacije do dizajna, glazbe i umjetnosti u javnom prostoru, gotovo svaki dio godine obilježen je događanjima koja privlače desetke tisuća posjetitelja

Može li Zagreb ponovno biti kulturološki centar regije kakav je nekad bio? Tim smo pitanjem započeli ovogodišnji ljetni mini-serijal u kojem istražujemo što danas oblikuje kulturni identitet hrvatske metropole. Nakon što smo u prošlom nastavku pisali o obnovi muzeja i galerija te novim izložbenim prostorima, ovaj put okrećemo se manifestacijama koje gradu daju novi ritam. Upravo su festivali ono po čemu se veliki europski gradovi prepoznaju. Oni stvaraju atmosferu, mijenjaju način na koji stanovnici doživljavaju vlastiti grad i postaju razlog zbog kojeg posjetitelji planiraju putovanja mjesecima unaprijed.

Ključne riječi
festivali Zagreb Davor Bruketa showbiz

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