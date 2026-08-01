Sjećate li se Nemeša iz Big Brothera? Danas izgleda potpuno drugačije i bavi se ovim poslom

Nikola Nemešević Nemeš široj je javnosti postao poznat 2011. godine, kada je sudjelovao u regionalnom izdanju reality showa „Big Brother“. Njegov boravak u kući obilježila je ljubavna priča s Marijanom Kovačević, koja je privukla veliku pozornost javnosti. Njihova je veza nastavila trajati i nakon završetka showa, a par je nakratko uplovio i u bračne vode – u braku su bili svega sedam mjeseci. Nemeš je tada govorio kako se u reality prijavio prvenstveno kako bi promovirao svoju glazbu, koja je od početka bila njegova velika ljubav. Nakon izlaska iz showa nastavio je graditi glazbenu karijeru, no s vremenom je proširio područje djelovanja i posvetio se različitim kreativnim projektima. Danas radi u Srbiji, gdje je izgradio karijeru iza kamera, a u međuvremenu je promijenio i imidž te umjetničko ime. Od 2015. godine glazbom se bavi pod imenom Boban Džunglica, koje je, kako sam kaže, nastalo iz potrebe za novim početkom i želje da svoj glazbeni rad odvoji od svega što je dotad radio.

„Boban Džunglica je nastao sad već davne 2015. negdje na pola puta od Žminja za Bale. Iskreno, te godine su mi dosta zamagljene, ali znam da mi je u tom trenutku bilo oslobađajuće riješiti se Nemeša kojeg su razvlačili po tabloidima i napraviti sebi neki privid 'fresh starta'“, ispričao je. Dodao je kako je kasnije sve što ima veze s glazbom prebacio pod ime Džunglica, upravo kako bi odvojio glazbeno stvaralaštvo od drugih poslovnih angažmana. „Sad se već dugo osjećam udobno u svojoj koži, zvali me ljudi Nemeš, Nikola, Boban ili Mikula“, rekao je. Nakon sudjelovanja u „Big Brotheru“, Nemeš se tako sve više okrenuo radu iza kulisa i projektima koji su ga povezali s velikim imenima regionalne i međunarodne scene. Jedan od projekata na kojima je radio bio je i serijal „Star Wars: The Clone Wars“, na kojem je casting uključivao čak 115 glumaca.

Posebno ističe i lik Mao Mao iz animirane serije „Mao Mao: Heroes of Pure Heart“, kojem je posudio glas. Opisao ga je kao narogušenog šerifa koji želi postati legendarni ratnik. Jedan od njegovih ambicioznijih projekata je i dugometražni animirani film „Princeza koju je oteo zmaj koji otima princeze“, koji je okupio glumce iz nekoliko zemalja regije i kombinira srpske, hrvatske, bosanske i crnogorske jezične elemente. U filmu su sudjelovali i poznati glumci poput Anđelke Stević Žugić, Dragana Mace Marinkovića i drugih. Iako je zbog „Big Brothera“ nekoć bio jedno od prepoznatljivijih lica regionalne reality scene, danas svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti. Rijetko govori o supruzi i kćeri, koje nisu javne osobe, no priznaje da mu obitelj pruža veliku podršku. Ipak, obiteljske obveze ponekad utječu na njegovu karijeru i tempo rada.

„Realno me usporavaju. Često sjedim i tako lijepo radim, a onda pogledam na sat i shvatim da je vrijeme da idem po dijete u vrtić ili da sam obećao svekrvi da dolazimo na ručak, kvragu. Mislim da su gej muškarci tu u velikoj prednosti što se tiče pravljenja karijere“, rekao je u intervjuu. Govorio je i o tome kako bi budućnost mogla utjecati na bračni i obiteljski život, pa se našalio da bi roboti jednog dana mogli pomoći u instituciji braka i olakšati svakodnevicu, posebice kada je riječ o kućanskim poslovima. Unatoč tome što je danas daleko od reality kamera, Nemeš ne isključuje mogućnost novog sudjelovanja u nekom reality showu. Ipak, imao bi jedan važan uvjet. „Apsolutno, uopće mi nije bitno koji, samo da ne traje duže od pet dana i da me plate 150.000 eura za to (neto)“, rekao je.