Ovo je najpoželjniji neženja na svijetu: Ima 31 godinu, 'težak' je milijarde eura i dolazi iz poznate obitelji

Svijetom slavnih odjeknula je vijest da je Frédéric Arnault, 31-godišnji nasljednik LVMH carstva, ponovno slobodan i time je potvrdio titulu najpoželjnijeg neženje. Riječ je o sinu Bernarda Arnaulta, osnivača, predsjednika i izvršnog direktora tvrtke "Moët Hennessy Louis Vuitton" koja posjeduje neke od najvećih svjetskih luksuznih brendova. Iako vezu s globalnom glazbenom ikonom Lisom Manobal iz Blackpinka nikada nije potvrdio, njihov navodni prekid postao je glavna tema nakon što je časopis Vanity Fair objavio da se "čini kako su se Lisa i Arnault razišli". Par, koji je vješto skrivao intimu, nije komentirao napise, a Lisini su predstavnici navodno zamolili da se izbjegavaju pitanja o njezinu privatnom životu, dodatno rasplamsavši nagađanja.

Njihova romansa, o kojoj se šuška još od 2022., plijenila je golemu pozornost. Viđeni su zajedno u Parizu, Veneciji i Los Angelesu, gdje je Arnault pratio koncert grupe Blackpink, dok se Lisa pojavljivala na LVMH događajima. Bliskost je bila očita, a mediji su čak nagađali o mogućem braku nakon što je Lisa navodno provela vrijeme s obitelji Arnault, čije se bogatstvo procjenjuje na više od 150 milijardi dolara.

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Ipak, prve naznake problema pojavile su se početkom godine. Arnaultova primjetna odsutnost na proslavi Lisinog 29. rođendana u ožujku potaknula je lavinu sumnji. Dok je ona slavila s prijateljima, od nasljednika nije bilo ni traga. Frédéric, koji sada vodi brend Loro Piana, i Lisa, koja je osim obaranja glazbenih rekorda s pjesmom "Money" debitirala i u seriji "Bijeli lotos", ne žele komentirati svoj ljubavni život. Međutim, za mnoge je ovaj potez bio jasan znak da je njihovoj tajanstvenoj romansi došao kraj.

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*dijelom uz pomoć AI