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POGLEDALI SMO STRANGE NEW WORLDS

Nove epizode Zvjezdanih staza: 4. sezona SNG-a urnebesno je zabavna i vraća nas u slavne dane Star Treka

Star Trek: Strane New Worlds
Foto: SkyShowtime
1/5
Autor
Danijel Lijović
31.07.2026.
u 19:10
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Krenula je četvrta sezona serije "Star Trek: Strange New Worlds" i donosi hrabar zaokret u načinu pripovijedanja. Serija je odbacila suvišnu ozbiljnost i prigrlila kaotičnu, epizodnu prirodu koja je franšizu i proslavila

Zvjezdane staze jedna su od najpoznatijih, najdugovječnijih i najplodnijih TV serija i franšiza, pogotovo u žanru znanstvene fantastike. No, nije sve tako bilo uspješno niti dočekano s puno pohvala posljednjih godina. Imali smo zanimljivu situaciju gdje je zapravo jako puno Star Trek serija stizalo, ali rijetke su uspjele rezonirati u većim brojevima i kod nove publike i kod zagriženih trekija, popularno zvanih fanova Zvjezdanih staza. Ove potonje posebno je bilo teško zadovoljiti što sam imao priliku pratiti iz prve ruke i u hrvatskoj zajednici ljubitelja ove legendarne franšize. Od pretjeranih suza glavne junakinje Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) u Star Trek Discoveryju do ipak relativno mlakog povrataka kultnog Jean-Luc Picarda (Patrick Stewart) u svijet Star Treka, trekiji su većinom tražili mane i prepirali se koja ih novotarija aktualnih pisaca i producenata više živcira i je li novi Star Trek previše woke. 

E, pa u takvom ozračju lansiran je i Star Trek: Strange New Worlds s misijom da donese sve što ostali novi pokušaji nisu uspjeli. I čini mi se da je u najvećoj mjeri SNW i uspio, tamo gdje Discovery i Picard pa i najnoviji spin-off Starfleet Academy nisu. SNW je uspio donijeti dašak 'starog Star Treka' i nekako vratiti slavni brod Enterprise na originalnu misija istraživanja čudnih svjetova. Bilo je jasno i tu kritika, neki su isticali da prve tri sezone Strange New Worldsa pati od krize identiteta selidbama iz mračnih tema kao rata s rasom Gorn u mjuzikl. 

Star Trek: Strange New Worlds
Foto: Jan Thijs/Paramount+

S velikim iščekivanjem dočekao sam najnoviju četvrtu sezonu koja se može gledati i iz Hrvatske preko streaming servisa SkyShowtime. Jako sam zadovoljan prvim epizodama što sam uspio pogledati pa ću u nastavku teksta pokušati vam prenijeti svoje dojmove, a a da iznesem spojlere. Istaknuo bih da su ovdje pobjednička formula dvije ključne stvari: četvrta sezona SNW-a razvija se u epizodnom formatu i to joj je velika prednost u odnosu na sve ostale Star Trek serije posljednjih godina koje su se gubile u epskim, a nedovoljno dobro napisanim i isporučenim pričama koje su bile provlačene kroz cijelu sezonu samo da bi neslavno dobivale premlake završetke. Jasno, ne može svatko izvesti Breaking Bad završetak serije, ali i The Next Generation, Voyager i Deep Space Nine su imali fantastične priče koje su se razvijale kroz više sezona, kao i pamtljiva finala sezona i na kraju i cijelih serijala. Ovdje je SNW neopterećen da mora jednu te istu priču bildati kroz svaku sezonu, nego su se poput Homerovog Odiseja otisnuli na niz avantura od epizode do epizode. 

I drugi dio one ključne stvari što sam spomenuo: scenaristi su ovdje očito dobili slobodu da materijal ne moraju shvaćati preozbiljno, nego se opustiti pa na trenutke i prigrliti kaos koji se ponegdje počne razvijati. Rekao bih da ovo što smo dobili je dosad najzabavnija sezona Strange New Worldsa koja me na trenutke vraćala u najbolje epizode originale serije s James T. Kirkom, kao i iz TNG-a te Voyagera. A ne crpe ovdje samo materijale i ne rade 'hommage' samo tim kultnim Trek serijama, nego se ne boje zagrabiti i van Star Trek kutije. U trećoj sezoni zapravo gledamo startrekovsku verziju filma Hangover (Mamurluk). Scena s tetoviranjem jednog od glavnih likova je prezabavna, možda čak i više, nego originalna u Mamurluku. 

Star Trek: Strange New Worlds
Foto: Jan Thijs/Paramount+

U drugoj epizodi se čak mijenja i žanr, više gledamo horor, nego znanstvenu fantastiku. Ali, i to funkcionira, a usput kroz cijelu sezonu dobivamo kvalitetno vrijeme s glavnim likovima i učimo više o njima. Doduše, kroz sezone SNW-a znalo se također pretjerati poput ljubavne sapunice naizgled hladnokrvnog Vulkanca Spocka, a ima toga i u novoj sezoni, no rekao bih da su i ta sada malo decentnije izveli. 

U jednoj epizodi se, pak, posada pretvara u - lutke. Od sezone do sezone mijenja se sve, četvrta epizoda je u cijelosti crno-bijela. I ovdje imamo hommage, samo sada unutar Trek svijeta - cijela epizoda vuče nas na sjećanje na kapetana Jean-Luc Picarda kao detektiva u 1940.-ima epizodama TNG-a 'The Big Goodbye' (1. sezona) i 'Manhunt' (2. sezona). Sviđa mi se i kako kroz radnju vole plesati po rubu pa se vješto upliću i ključnih startrekovskih tema poput "prime directive" zapovjedi o nekomuniciranju s tehnološki nedovoljno razvijenim bićima, putovanja kroz vrijeme, Klingonaca, holodecku, što se sve može s teleportacijom, a ima mjesta i za filozofska propitkivanja pa i debatiranja oko odluka koje bi mogle promijeniti svijet pa i budućnost. A sve to uspijevaju izvesti bez pretjeranog dramatiziranja bez pokrića što smo imali prilike gledati u Discoveryju i Picardu. 

Sve ove epizode su divne za pogledati, ali i dalje mi se najviše sviđa prva epizoda Valles Marineris koja mi je automatski postala možda i najbolje epizoda cijele Strange New Worlds serije dosad. Ovdje se putuje daleko u prošlost Zemlje, čak 65 milijuna godina, a na kraju uzbudljive epizode imamo veliki obrat i filozofsku debatu. Kao da je netko popisao ključne sastojke za dobar Star Trek kolač, a potom uspio dobar recept isporučiti u završni proizvod na našim ekranima. 

Jedna od zamjerki prethodnim sezonama bila je prevelika usredotočenost na kapetana Pikea i Spocka, dok je ostatak postave često ostajao u pozadini. Četvrta sezona ispravlja tu nepravdu i daje puno više prostora i minutaže i drugim važnim likovima poput Montgomery "Scotty" Scott (Martin Quinn), koji iz epizode u epizodu raste u genijalnog 'čudotvorca' poznatog iz originalne serije. Kao što sam spomenuo sezona također mudro smanjuje fokus na romantične zaplete i umjesto toga istražuje nove, neočekivane interakcije među likovima. 

Kako se radnja približava vremenskom okviru Originalne serije, ulozi za poznate likove postaju manji. Znamo da će Spock, Uhura i Scotty preživjeti svaku opasnost, što donekle potkopava napetost. S druge strane, neizbježna sudbina kapetana Pikea daje njegovim postupcima gorko-slatku notu, jer se svaki njegov potez promatra kroz prizmu onoga što slijedi. Serija se također suočava s činjenicom da je ovo pretposljednja sezona, s najavljenom kraćom petom sezonom koja će zaključiti priču. Taj osjećaj skorog kraja daje četvrtoj sezoni dojam oproštajne turneje na kojoj se posada odlučila opustiti i zabaviti prije nego što se svjetla ugase.

Četvrta sezona serije "Star Trek: Strange New Worlds" je zabavna, inventivna i revitalizirana. Iako neće svaka epizoda biti po ukusu svakog gledatelja, hrabrost da se svaki tjedan pokuša nešto potpuno novo zaslužuje pohvalu.

Ključne riječi
Zvjezdane staze Star Trek

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