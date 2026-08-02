VIDEO Slavni glazbenik pao nasred koncerta: Snimka nezgode postala hit, fanovi oduševljeni njegovom reakcijom

Britanska pop zvijezda Harry Styles doživio je manju nezgodu tijekom svog koncerta na stadionu GNP Seguros u Mexico Cityju, no njegova reakcija pretvorila je potencijalno neugodan trenutak u još jedan dokaz njegove scenske dominacije. Video koji je objavila stranica obožavatelja "Harry Styles Daily" prikazuje pjevača kako tijekom izvođenja prve pjesme na setlisti kliže i pada na leđa.

U jarko crvenoj jakni, pod svjetlima reflektora, Styles se kretao unatrag pjevajući u mikrofon kad je iznenada izgubio ravnotežu. Međutim, bez ijednog propuštenog tona, okrenuo se na trbuh, odgurnuo od poda i nastavio s nastupom kao da je pad bio dio koreografije. Publika, koja je cijelo vrijeme snimala pametnim telefonima, nagradila ga je ovacijama, a snimka se ubrzo proširila internetom.

Incident se dogodio 1. kolovoza na drugom od šest zakazanih koncerata u Mexico Cityju u sklopu njegove svjetske turneje "Together, Together". Kako prenose lokalni mediji, pozornica je navodno bila skliska zbog kiše, što je najvjerojatnije uzrokovalo pad. Vjeran svom šarmantnom stilu, Styles je nezgodu iskoristio kako bi se dodatno povezao s publikom. "Budući da sam se već poskliznuo... rekao bih da smo se sada stvarno upoznali. Ugodan je osjećaj!", našalio se s desecima tisuća obožavatelja.

Turnejom promovira svoj četvrti studijski album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", koji je objavljen u ožujku i već je postigao globalni uspjeh.

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Obožavatelji su u komentarima ispod objave izrazili oduševljenje, a ne zabrinutost. Mnogi su istaknuli njegovu nevjerojatnu profesionalnost. "Način na koji nastavlja pjevati nakon pada najviše me impresionirao!", napisao je jedan korisnik. Drugi su se s nostalgijom prisjetili njegovih početaka: "Vraća me u vrijeme kad je padao na pozornici s One Directionom", aludirajući na to da mu ovakve situacije nisu strane.

Komentari poput "Nitko to ne bi izveo bolje od njega" i "S tim se nosio bolje nego što bi itko drugi" preplavili su objavu. Jedna je obožavateljica primijetila: "Jadni Harry, zašto se toliko kliže na pozornici. Nisam to viđala na prošloj turneji, možda je do pozornice", dok su se drugi složili da je padove pretvorio u svoj zaštitni znak. Na kraju, pad koji je mogao biti neugodan trenutak postao je viralan kao primjer kako se snalazi vrhunski izvođač. Stylesova sposobnost da nezgodu pretvori u zabavu za publiku samo je potvrdila njegov status jedne od najvećih zvijezda današnjice.