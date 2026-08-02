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LJETNI ĐIR

FOTO I Milanoviću je vruće: Pogledajte u kakvom izdanju je predsjednik stigao na otvorenje festivala

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek
1/10
VL
Autor
Večernji.hr
02.08.2026.
u 10:44
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Četverodnevni međunarodni festival kratkometražnog igranog i animiranog filma održava se od 1. do 4. kolovoza, a uz filmske projekcije donosi radionice, sadržaje za mlade i poseban program za djecu

Predsjednik Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović nazočio je sinoćnjem otvorenju trećeg Vrboska Film Festivala u Vrboskoj na otoku Hvaru. I predsjednik i njegova supruga došli su u nešto ležernijem izdanju u odnosu na ono u kakvom ih inače viđamo. Milanović je odabrao kombinaciju s kraćim smeđim hlačama i crnom majicom. Zanimljiv je i odabir obuće, natikača, na što je predsjednika možebitno ponukao toplinski val koji trenutno vlada u čitavoj zemlji. Supruga Sanja oduševila je pak elegantnim ružičastim izdanjem.

Četverodnevni međunarodni festival kratkometražnog igranog i animiranog filma održava se od 1. do 4. kolovoza, a uz filmske projekcije donosi radionice, sadržaje za mlade i poseban program za djecu.  Ovogodišnje izdanje usmjereno je na promociju kratkog filma i novih autora, razvoj filmske publike te približavanje kulturnih sadržaja sredinama izvan velikih urbanih središta. Središnji dio festivala čini natjecateljski program recentnih hrvatskih i međunarodnih kratkih igranih i animiranih filmova, a najboljem će biti dodijeljena festivalska nagrada Plava palma.

Nakon pozdravnog govora direktorice festivala Darije Stilin, u Ljetnom pop-up kinu Tvrđava, prostoru ispred crkve sv. Marije koji se tijekom festivala pretvara u kino na otvorenom, prikazano je pet kratkih filmova. Publika je pogledala filmove „Poklon predsjednika Nixona“ redatelja Igora Šeregija, „Rak samac“ redateljice Beaux Salix, „Smrt-uvod“ redatelja Martina Horvata, „Moja baka padobranka“ redateljice Poline Piddubne i „SOS“ redateljice Anite Morina.

Nakon projekcija u Vrboskoj je održan i Ples jedara, umjetnički performans i tradicijska manifestacija Udruge Lantina. U programu je sudjelovalo desetak drvenih jedrenjaka s latinskim jedrima koji su uz glazbu i svjetla reflektora „plesali“ po uvali, oponašajući borbu s vjetrom.

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Ključne riječi
Sanja Musić Milanović Zoran Milanović

Komentara 37

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PE
Pentagon
10:50 02.08.2026.

Milanović je uvijek u ležernom stanju! Nakon svog godišnjeg će se još dva tri tjedna odmoriti na Pantovčaku a onda će opet svojim izjavama napraviti oluju u medijskom prostoru. Poslije, opet na odmor!

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
11:44 02.08.2026.

Bezveznjak u gacicama.

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
11:19 02.08.2026.

Zakaj nije u kupacem dosel?Sramoti prvu damu,kao iz crtica da je ispal.

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