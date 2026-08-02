VIDEO Madonna i Kylie Minogue iznenadno skupa nastupile na World Prideu

Pjevačica Kylie Minogue se u nedjelju iznenadno pridružila Madonni na nastupu u Amsterdamu u sklopu događaja World Pride, javlja njemačka agencija dpa. Šezdesetsedmogodišnja Madonna je prošlog mjeseca objavila svoj 15. studijski album "Confessions II" koji promovira na događajima zvanima "Club Confessions" diljem svijeta. Nakon što je to već učinila u Los Angelesu, Londonu, New Yorku i Parizu, ovog tjedna je potvrdila promociju albuma u Amsterdamu, nizozemskom glavnom gradu koji je trenutno domaćin LGBT događaja World Pride.

Međutim, tijekom njenog nastupa u nedjelju prijepodne, na pozornici joj se nakratko pridružila 58-godišnja Minogue, također pop zvijezda. Zajedno su izvele pjesmu "Love Sensation" s albuma "Confessions II", a Minogue je kasnije na društvenoj mreži Instagram podijelila kako su izgledale pripreme iza pozornice.

Video prikazuje Minogue kako pleše u backstageu prije nego što se pridružila Madonni na pozornici te zaplesala i zapjevala s njom dok je publika u jednom trenutkom prekrivena konfetima. Označivši Madonnu, čije je puno ime Madonna Louise Ciccone, u objavi je dodala tekst:" Hvala svima (s događaja) Club Confessions World Pride Amsterdam". Pjevačice su ranije zajedno nastupile u sklopu Madonnine turneje Celebration u Los Angelesu 2024.