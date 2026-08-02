Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
pop zvijezde

VIDEO Madonna i Kylie Minogue iznenadno skupa nastupile na World Prideu

Madona iznenadila obožavatelje nastupom na Times Squareu u New Yorku
Foto: XNY/starmaxinc.com
1/12
VL
Autor
Hina
02.08.2026.
u 18:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Šezdesetsedmogodišnja Madonna je prošlog mjeseca objavila svoj 15. studijski album "Confessions II" koji promovira na događajima zvanima "Club Confessions" diljem svijeta. Nakon što je to već učinila u Los Angelesu, Londonu, New Yorku i Parizu, ovog tjedna je potvrdila promociju albuma u Amsterdamu, nizozemskom glavnom gradu koji je trenutno domaćin LGBT događaja World Pride

Pjevačica Kylie Minogue se u nedjelju iznenadno pridružila Madonni na nastupu u Amsterdamu u sklopu događaja World Pride, javlja njemačka agencija dpa. Šezdesetsedmogodišnja Madonna je prošlog mjeseca objavila svoj 15. studijski album "Confessions II" koji promovira na događajima zvanima "Club Confessions" diljem svijeta. Nakon što je to već učinila u Los Angelesu, Londonu, New Yorku i Parizu, ovog tjedna je potvrdila promociju albuma u Amsterdamu, nizozemskom glavnom gradu koji je trenutno domaćin LGBT događaja World Pride.

Međutim, tijekom njenog nastupa u nedjelju prijepodne, na pozornici joj se nakratko pridružila 58-godišnja Minogue, također pop zvijezda. Zajedno su izvele pjesmu "Love Sensation" s albuma "Confessions II", a Minogue je kasnije na društvenoj mreži Instagram podijelila kako su izgledale pripreme iza pozornice.

Video prikazuje Minogue kako pleše u backstageu prije nego što se pridružila Madonni na pozornici te zaplesala i zapjevala s njom dok je publika u jednom trenutkom prekrivena konfetima. Označivši Madonnu, čije je puno ime Madonna Louise Ciccone, u objavi je dodala tekst:" Hvala svima (s događaja) Club Confessions World Pride Amsterdam". Pjevačice su ranije zajedno nastupile u sklopu Madonnine turneje Celebration u Los Angelesu 2024.
FOTO Žanamari u Makarskoj plijenila poglede u pripijenoj haljini: 'Jedna od najboljih noći'
Madona iznenadila obožavatelje nastupom na Times Squareu u New Yorku
1/12
Ključne riječi
showbiz kylie minogue Madonna

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kenny Smith i Tia Jurčić
12
TREĆI BRAK

Mamićeva bivša snaha udaje za NBA legendu, objavila fotku raskošne haljine

Tia se nakon razvoda od sina Marija Mamića 2023. godine preselila u Sjedinjene Američke Države sa sinom Domenickom, kojeg je dobila u prvom braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom. U Americi je očito pronašla i novu ljubavnu sreću. Njezin budući suprug, Kenny Smith, dvostruki je NBA prvak s Houston Rocketsima i jedna od najvećih zvijezda popularne sportske emisije "Inside the NBA", gdje radi kao analitičar

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!