FOTO: Vojko V stigao na Porin sa samozatajnom suprugom, Mama ŠČ je pjesma godine

Na 31. Porinu, najvažnijoj domaćoj glazbenoj nagradi Damir Martinović i Zoran Prodanović dobili su Porin za pjesmu godine - "Mama ŠČ". Vojko V dobio je Porina za album godine - "Dvojko". Porin za životno djelo - nagrada koja se dodjeljuje umjetnicima koji su svojim radom obilježili hrvatsku glazbu ove se godine dodjeljuje muzikologinji Eriki Krpan, bendu Parni valjak te glazbeniku i skladatelju Huseinu Hasanefendiću Husu.

Porina za najbolji album zabavne glazbe dobio je Swingers za "Zapleši twist". Nominirani su bili i Gazde za album "Ispod ovih oblaka" i Vladimir Kočiš Zec za album "Tako je to kada se voli". Porina za najbolji album Hip Hop glazbe Vojko V za album "Dvojko". Nominirani su bili i Reper iz sobe za album "Unutra te KUKU$ za album "X".

Najbolji album rock glazbe je Follow The Blind Man (Jelusick). Nominirani su bili i Kino i kokice (Bang Bang) i Vesna (Pips chips and videoclips). Porina za najboljeg novog izvođača godine dobio je Idem, a nagradu su mu dodijelili Baby Lasagna i Martin Kosovec. Nominirani za najboljeg novog izvođača godine bili su još i Lu Dedić i Pava. Porina za najbolji album pop glazbe "Vile se ovdje igraju" (Matija Cvek i The Funkensteins). Nominirani su bili i "Blues po kišnim plažama" (Natali Dizdar) te "Master Blaster" (Detour).

Porina za najbolju instrumentalnu izvedbu (izvan klasične i jazz glazbe) osvojili su Mangroove i Jazz orkestar HRT-a za skladbu "Azimut Theme". Nominirani su bili i Bruno Mičetić (Tree Of Souls), Ivan Pešut (She Left The Room) i Vedran Ružić (Prvi stavak). Porina za najbolji album klasične glazbe dobio je "Berislav Šipuš: Pasija". Nominirani su bili i "Frano Parać: Carmina Krležiana/Missa Maruliana" te "Ivo Josipović: Lennon".

Porina za najbolji album jazz glazbe dobila je Tamara Obrovac za album "Nuvola". Nominirani su bili i "Candide" (Mario Bočić & JO HRT) i "Family & Friends" (Matija Dedić). Porina za najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojio je Filip Rudan za skladbu "The outside". Nominirani su bili i Boris Štok sa skladbom "Grijeh" te Marko Tolja i skladba "Nismo znali bolje".

Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu dobila je Natali Dizdar za skladbu "Krug". Nominirane su bile i Vanna i skladba "Navika" te Zorica Kondža i skladba "Nemirno srce".