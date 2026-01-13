Naši Portali
peta sezona

FOTO Tko je novi 'Gospodin Savršeni'? Petar obožava košarku, a evo koji je sport ranije trenirao

Foto: RTL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
13.01.2026.
u 16:59

„Košarka je bila moja velika ljubav, ali u jednom sam trenutku odlučio dati prednost obrazovanju. Upisao sam fakultet s ciljem da se razvijam u IT smjeru, no ubrzo se pojavila prilika za modeling koju sam planirao prihvatiti na godinu dana - a ta priča traje već deset godina“, objašnjava Petar koji je radio je za brojne svjetske brendove, sudjelovao u revijama i kampanjama te gradio karijeru koja mu je omogućila ono što najviše voli - putovanja i upoznavanje različitih kultura

Prije modnih pista i kamera, u obitelji Petra, jednog od dvojice glavnih aktera pete sezone 'Gospodina Savršenog', sport je bio glavna tema. Prva lopta koja se zakotrljala u njihovim životima bila je nogometna, no s godinama je tema razgovora sve češće postajala - košarka. No od djetinje ljubavi prema sportu dug je put Petar prošao kako bi došao do suradnje s najvećim modnim brendovima poput Dolce&Gabanne i Armanija. U svijetu luksuza, baš kao i u onom sportskom, Petar pliva kao riba u vodi jer se okušao i umjetnosti i dizajna tijekom života u Dubaiju! Na tom bogatom životnom putu obitelj mu je uvijek bila najveća podrška. 
Djed mu je igrao nogomet, otac košarku, brat je krenuo očevim stopama, a Petar djedovim. „Nogomet je bio prvi sport koji me zanimao, trajalo je dvije, tri godine i onda su me nagovorili da počnem igrati košarku“, kaže i nastavlja: „Najviše me zapravo privuklo to što mi je otac bio u košarci, potom društvo, a i u obitelji se uvijek najviše pričalo o tome.“

Foto: RTL
Kroz smijeh priznaje da na terenu nije onaj koji igra reda radi i da ima izražen natjecateljski duh. „Tko god kaže da igra da bi uživao, taj laže. Ako nemaš natjecateljski duh, nema smisla da se baviš sportom...“, jasan je Petar koji ne skriva da se nervira kad gubi.
Iako se košarkom nikada nije bavio profesionalno, siguran je da ga je sport snažno oblikovao. „Sport je utjecao na mene da se razvijem kao osoba, da upoznam neke strane sebe za koje dotad nisam znao, a i stekao sam nevjerojatne prijatelje s kojima se i danas družim“, kaže te nastavlja: „Košarka je bila moja velika ljubav, ali u jednom sam trenutku odlučio dati prednost obrazovanju. Upisao sam fakultet s ciljem da se razvijam u IT smjeru, no ubrzo se pojavila prilika za modeling koju sam planirao prihvatiti na godinu dana - a ta priča traje već deset godina“, objašnjava Petar koji je radio je za brojne svjetske brendove, sudjelovao u revijama i kampanjama te gradio karijeru koja mu je omogućila ono što najviše voli - putovanja i upoznavanje različitih kultura.

„Radio sam za dosta brendova, kao najupečatljivije mogu istaknuti Dolce&Gabannu i Armani“, kaže Petar koji u tom razdoblju nije zapostavio ni daljnje školovanje pa je završio studij marketinga i menadžmenta te se okušao kao PR u Dubaiju, ali i u drugim područjima - od poduzetničkih projekata vezanih uz dizajn interijera i luksuzni namještaj te kao asistent kustosa u galeriji u Dubaiju, gradu koji opisuje kao intenzivan, dinamičan i pun kontrasta. „Život tamo te stalno gura naprijed“, kaže.

A kad ga pitate je li bavljenje sportom u mladosti utjecalo na uspjeh kod djevojaka, odgovara bez zadrške: „Kad si mlađi, djevojkama je zanimljivo kad im kažeš da se baviš nekim sportom, ali kako sazrijevamo i starimo, shvaćamo da to nije presudno. Djevojkama je važnije da muškarac bude osoba uz koju se osjećaju sigurno, da im je ugodno u zajedničkom društvu, da se osjećaju poželjno i da ih partner cijeni. Sport može biti plus i bitno je da muškarac bude aktivan i brine se o sebi, ali važnije je kakva si osoba i kako tretiraš djevojku pored sebe.“ Možda se upravo u toj kombinaciji krije tajna Petrove privlačnosti - natjecateljski duh s terena i emotivna zrelost iz privatnog života. Nova sezona 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u! 

RTL Gospodin Savršeni

