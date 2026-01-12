Naši Portali
ROMANTIKA BRAČNOG PARA

FOTO Najnovija fotka Baby Lasagne sa suprugom pravi je hit: 'Ako moja buduća veza nije kao ova, ne želim ju'

Zagreb: Uz Red Bull Symphonic u HNK2 nastupio je i Baby Lasagna
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
12.01.2026.
u 18:00

Svoje pratitelje na Instagramu Purišić je oduševio serijom umjetničkih fotografija iz rodne Istre, a najviše pozornosti privukla je ona na kojoj pozira sa suprugom Elizabetom

Nakon iznimno uspješne godine, Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, uzeo je kratki predah te je iskoristio zimsku idilu za povratak u rodnu Istru i zasluženi odmor. Na svom Instagram profilu podijelio je seriju crno-bijelih fotografija koje odišu mračnom i melankoličnom estetikom, prepoznatljivom za njegov umjetnički izričaj. U snijegom prekrivenom noćnom krajoliku, uz stari automobil i samoću, našao se i kadar koji je posebno raznježio njegove obožavatelje, onaj na kojem izmjenjuje nježnosti sa suprugom Elizabetom Ružić Purišić. Cijela objava popraćena je samo jednim emotikonom, onim anatomskog srca, što je bilo dovoljno da pokrene lavinu reakcija.

Obožavatelji su u trenu ispunili odjeljak za komentare porukama divljenja i podrške, a mnogi su istaknuli posebnu energiju i bliskost koja zrači iz para. Uz komentare poput: - "Najljepši i najtalentiraniji par", "Tako mračno, melankolično i predivno" - jedan se posebno istaknuo: - Ako moja buduća veza nije kao ova, ne želim ju - napisala je pratiteljica. Upravo je Elizabeta, inače umjetnica specijalizirana za video produkciju i art fotografiju, često zaslužna za vizualni identitet projekata Baby Lasagne, uključujući i spot za pjesmu "Rim Tim Tagi Dim", pa ne čudi što njihove zajedničke fotografije izgledaju kao prizori iz filma.

Par, koji je svoju dugogodišnju vezu okrunio brakom na privatnoj ceremoniji u Istri krajem listopada 2024. godine, svoju intimu čuva daleko od očiju javnosti. Njihova ljubavna priča započela je prije više od tri godine, a ovaj kratki bijeg u istarsku zimu dolazi nakon nevjerojatno uspješne 2025. godine. Baby Lasagna je, naime, objavio debitantski album "DMNS & Mosquitoes", odradio brojne nastupe diljem Europe u sklopu turneje "Meow Back Tour 2025" te godinu zaključio spektakularnim dočecima Nove godine u Poreču i Splitu.

FOTO Objavljene dosad neviđene fotografije s bajkovitog vjenčanja Baby Lasagne u Istri
Zagreb: Uz Red Bull Symphonic u HNK2 nastupio je i Baby Lasagna
1/28

Ključne riječi
showbiz supruga Elizabeta Ružić Baby Lasagna

