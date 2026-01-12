Naši Portali
TV KRITIKA

"(Ne)uspjeh prvaka" Slavena Bilića jedan je od najboljih sportskih sadržaja na našim televizijama proteklih godina

Foto: HRT screenshot
1/9
VL
Autor
Stella Lechpammer
12.01.2026.
u 18:45

Riječ je zapravo o seriji izrazito zanimljivih intervjua sa slavnim sportašima, a koje vodi Slaven Bilić, pokazujući koliko drugačije izgleda razgovor kada s druge strane ne sjedi klasični voditelj ili novinar, nego netko tko je isti taj put već prošao. Bilić ne postavlja uobičajena pitanja nego otvara teme koje sportaši inače preskaču, a ono što je najvažnije - sugovornici mu otkrivaju neka razmišljanja i stavove koje inače ne dijele rado u medijima

Vrijeme je za rukomet // RTL – tri ruže

RTL je već više od desetljeća televizijski dom rukometa i to se iskustvo vidi svaki put kad krenu velika natjecanja. I ovog siječnja ekskluzivno prenose Europsko prvenstvo za rukometaše s više od 50 utakmica, uz studijske emisije i terenska javljanja. No ono što RTL-ov rukometni projekt izdvaja od pukog prijenosa jest činjenica da oko njega uvijek grade program, umjesto da ga samo uvrste u raspored. "Vrijeme je za rukomet" u isto vrijeme na simpatičan i informativan način daje gledateljima odličan kontekst. Emisiju pred utakmice hrvatske reprezentacije vodi Marko Vargek, uz Mirzu Džombu i Igora Vorija u studiju, dok će utakmice komentirati Filip Brkić, uz povratak Vlade Šole. Na terenu su pak Ines Goda Forjan i Maja Oštro Flis. RTL ovdje, dakle, igra na sigurno s već uigranom ekipom, što je u sportskom programu preduvjet da prijenosi djeluju ozbiljno, a ne kao kratkoročni projekt.

FOTO Prepoznajete li slavnog glumca s fotografije? Kao dječak je radio na groblju, život ga nije mazio
1/31

(Ne)uspjeh prvaka // HRT 2 – pet ruža

Jedan od najkvalitetnijih sportskih sadržaja koji se pojavio na domaćoj televiziji posljednjih godina nosi ime "(Ne)uspjeh prvaka" i zapravo se originalno proslavio kao YouTube podcast s izdvojenim klipovima na društvenim mrežama koji su toliko oduševili publiku da su našli svoj put i do malih ekrana. Riječ je zapravo o seriji izrazito zanimljivih intervjua sa slavnim sportašima, a koje vodi Slaven Bilić, pokazujući koliko drugačije izgleda razgovor kada s druge strane ne sjedi klasični voditelj ili novinar, nego netko tko je isti taj put već prošao. Bilić ne postavlja uobičajena pitanja nego otvara teme koje sportaši inače preskaču, a ono što je najvažnije - sugovornici mu otkrivaju neka razmišljanja i stavove koje inače ne dijele rado u medijima. Prošlog je tjedna na HRT-u tako prikazana epizoda s Janicom Kostelić koja je posebno odjeknula. I to isključivo na temelju razgovora o sportskoj motivaciji, teškom putu koji treba proći do medalje, sumnjama i strahovima... Bez imalo senzacionalizma i zato su razgovori toliko drugačiji! Sjajno je što je stoga na HRT-u najavljeno ukupno 13 emisija koje donose razgovore s imenima poput Luke Modrića, Novaka Đokovića, Gorana Ivaniševića i Nikole Karabatića. S obzirom na to da je serijal već stekao veliku publiku na društvenim mrežama, dolazak na HRT 2 samo mu je dao dodatan prostor i put do još šire publike.

Provjereno // Nova TV – tri ruže

Bez senzacionalizma i na pravi način koji je u društvu potreban, o femicidu je progovorila prošlotjedna epizoda "Provjerenog". Tema je, naime, obrađena kroz razgovor sa ženom koja je i sama godinama bila žrtva verbalnog, psihičkog i fizičkog nasilja, a njezina je prijateljica jedna od 19 prošlogodišnjih žrtava. Iako je sugovornica uspjela pobjeći od partnera, umjesto osjećaja sigurnosti i danas živi u stalnom strahu jer joj je poručeno da je sljedeća. "Provjereno" je ovu temu obradilo bez senzacionalizma, ali i bez ublažavanja stvarnosti, a gledatelji su čuli kako žena doslovno opisuje kako je njezin bivši partner u svađi izvadio pištolj i prislonio joj ga na glavu. Istodobno, riječ je o osobi čija je prijateljica prošla isti put: prijavljivala nasilje, tražila zaštitu, sustav nije reagirao, a danas je ubijena. Posebno je potresna rečenica da su je, u noći ubojstva, ljudi zvali jer su mislili da je ona ubijena. Također, važno je da fokus nije bio samo na tragediji, nego na onome što joj prethodi: prijavama koje se umanjuju i zaštitnim mjerama koje izostaju. Iako je bilo izrazito teško slušati takvu ispovijest, ovakav je razgovor zaista dao lice i glas problemu u kojem se previše često govori fragmentarno, kroz policijske vijesti ili statistike, čime je "Provjereno" ponovno pokazalo da televizija može i mora prikazati stvarnu težinu stvarnosti.

Naša djeca // HRT 2 – dvije ruže

Dokumentarni film Silvestra Kolbasa "Naša djeca" otvara, pak, temu koja se često romantizira do neprepoznatljivosti - roditeljstvo. Kolbas je, naime, desetljećima snimao vlastitu obitelj (sebe, suprugu i troje djece, biološku i posvojenu), a film je zapravo prikaz njihove svakodnevne komunikacije, izazova, problema, svađa... Film pritom postavlja niz pitanja o odnosima, ljubavi, krivnji, očekivanjima i nejednakostima koje se ne mogu izbjeći ni u najposvećenijim obiteljima. Čak je na trenutke uznemirujuće koliko otvoreno autor prikazuje razgovore, šutnje, nesporazume i trenutke bliskosti. Film je stoga u isto vrijeme i nagrađivan i kritiziran, upravo zato što ulazi duboko u privatni prostor i ne pokušava ga zaštititi od kamere niti uljepšati. Posebno je problematično što se u mnogim situacijama akteri filma bune protiv snimanja, no ono se i dalje nastavlja. U konačnici, riječ je o filmu za koji se ne može dati konačan odgovor je li ispravan ili ne, ali i film sam postavlja više pitanja nego što daje odgovora, i u tome je njegova najveća zanimljivost.

Ključne riječi
Provjereno Naša djeca Vrijeme je za rukomet Slaven Bilić (Ne)uspjeh prvaka tv kritika showbiz

