FOTO Svi uglednici na premijeri u ZKM-u! Kultni roman Johna Harstada u režiji Ivice Buljana

Sinoć je u Zagrebačkom kazalištu mladih održana je premijera predstave "Max, Mischa i ofenziva Tet", nastale po kultnom romanu norveškog autora Johana Harstada, u adaptaciji Vide Hribara i režiji Ivice Buljana.

Ovaj europski književni fenomen, koji je oduševio kritiku i publiku diljem svijeta, u ZKM-u je pretvoren u slojevitu kazališnu priču o migracijama, prijateljstvima, umjetnosti i potrazi za domom. Harstadov roman o kazališnom redatelju Maksimilijanu Hanssonu, Norvežaninu koji emigrira u Sjedinjene Države, Buljan je pretočio u predstavu o kazalištu samom – o njegovoj moći da istodobno stvara, preispituje i čuva sjećanja.

Predstava ne ilustrira roman, nego mu ravnopravno odgovara kazališnim jezikom: ritmom, svjetlom, glazbom i ansamblom koji ujedinjuje mnoštvo glasova. U toj suigri scena postaje mjesto u kojem se Harstadov epski realizam, humor, melankolija i pop-referencije stapaju s Buljanovom poetikom teatra kao živog, otvorenog prostora dijaloga između književnosti, glazbe i tijela. Dramaturgija Vide Hribara vodi publiku kroz niz prizora poput partiture – dugi potezi sjećanja isprekidani su dokumentarnim rezovima, a ansambl ZKM-a suvereno nosi tu polifoniju o preseljenjima, traumama i ljubavima koje se ne mogu svesti na slogane.

FOTO Evo tko je sve bio na premijeri predstave "Max, Mischa i ofenziva Tet", u režiji Ivice Buljana

„Max, Mischa i ofenziva Tet“ nastavlja niz Buljanovih „romana-na-sceni“, u kojima teatar preuzima zadatak da izdrži „duge linije života“. Nakon predstava koje su istraživale migracije, ratne povratnike, periferne zajednice ili ženske genealogije, Buljan sada spaja američki kulturni imaginarij s europskim iskustvom odlaska i povratka – u priči koja se prostire od Norveške do New Yorka, od Vijetnama do pozornice ZKM-a. U ulozi Maxa nastupa Ugo Korani, Mischu tumači Hrvojka Begović, a uz njih igraju Lucija Šerbedžija, Frano Mašković, Rakan Rushaidat, Ivan Jurković, Nataša Dangubić, Dado Ćosić, Sreten Mokrović, Vedran Živolić, Barbara Prpić, Milivoj Beader, Milica Manojlović, Toma Medvešek, Rok Juričić i Luka Knez. Scenografiju potpisuje Aleksandar Denić, kostime Ana Savić Gecan, a glazbu Darko Rundek, koji zvukovima autoceste, dvorane i backstagea spaja Ameriku i Europu, zbilju i san.

Predstava postavlja i pitanje koje odzvanja dugo nakon završnog aplauza: Koliko dugo moraš biti odsutan da bi postalo prekasno za povratak kući? U ZKM-u je to pitanje sinoć dobilo kazališni oblik – u predstavi koja istodobno govori o umjetnosti, identitetu i vremenu koje nas nosi, ponekad nježno, a ponekad kao nevrijeme.