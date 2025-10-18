Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
'MAX, MISCHA I OFENZIVA TET'

FOTO Svi uglednici na premijeri u ZKM-u! Kultni roman Johna Harstada u režiji Ivice Buljana

Foto: Marko Ercegović
1/44
VL
Autor
Vecernji.hr
18.10.2025.
u 16:16

Predstava ne ilustrira roman, nego mu ravnopravno odgovara kazališnim jezikom: ritmom, svjetlom, glazbom i ansamblom koji ujedinjuje mnoštvo glasova. U toj suigri scena postaje mjesto u kojem se Harstadov epski realizam, humor, melankolija i pop-referencije stapaju s Buljanovom poetikom teatra kao živog, otvorenog prostora dijaloga između književnosti, glazbe i tijela.

Sinoć je u Zagrebačkom kazalištu mladih održana je premijera predstave "Max, Mischa i ofenziva Tet", nastale po kultnom romanu norveškog autora Johana Harstada, u adaptaciji Vide Hribara i režiji Ivice Buljana.

Ovaj europski književni fenomen, koji je oduševio kritiku i publiku diljem svijeta, u ZKM-u je pretvoren u slojevitu kazališnu priču o migracijama, prijateljstvima, umjetnosti i potrazi za domom. Harstadov roman o kazališnom redatelju Maksimilijanu Hanssonu, Norvežaninu koji emigrira u Sjedinjene Države, Buljan je pretočio u predstavu o kazalištu samom – o njegovoj moći da istodobno stvara, preispituje i čuva sjećanja.

Predstava ne ilustrira roman, nego mu ravnopravno odgovara kazališnim jezikom: ritmom, svjetlom, glazbom i ansamblom koji ujedinjuje mnoštvo glasova. U toj suigri scena postaje mjesto u kojem se Harstadov epski realizam, humor, melankolija i pop-referencije stapaju s Buljanovom poetikom teatra kao živog, otvorenog prostora dijaloga između književnosti, glazbe i tijela. Dramaturgija Vide Hribara vodi publiku kroz niz prizora poput partiture – dugi potezi sjećanja isprekidani su dokumentarnim rezovima, a ansambl ZKM-a suvereno nosi tu polifoniju o preseljenjima, traumama i ljubavima koje se ne mogu svesti na slogane.

FOTO Evo tko je sve bio na premijeri predstave "Max, Mischa i ofenziva Tet", u režiji Ivice Buljana
1/43

„Max, Mischa i ofenziva Tet“ nastavlja niz Buljanovih „romana-na-sceni“, u kojima teatar preuzima zadatak da izdrži „duge linije života“. Nakon predstava koje su istraživale migracije, ratne povratnike, periferne zajednice ili ženske genealogije, Buljan sada spaja američki kulturni imaginarij s europskim iskustvom odlaska i povratka – u priči koja se prostire od Norveške do New Yorka, od Vijetnama do pozornice ZKM-a. U ulozi Maxa nastupa Ugo Korani, Mischu tumači Hrvojka Begović, a uz njih igraju Lucija Šerbedžija, Frano Mašković, Rakan Rushaidat, Ivan Jurković, Nataša Dangubić, Dado Ćosić, Sreten Mokrović, Vedran Živolić, Barbara Prpić, Milivoj Beader, Milica Manojlović, Toma Medvešek, Rok Juričić i Luka Knez. Scenografiju potpisuje Aleksandar Denić, kostime Ana Savić Gecan, a glazbu Darko Rundek, koji zvukovima autoceste, dvorane i backstagea spaja Ameriku i Europu, zbilju i san.

Predstava postavlja i pitanje koje odzvanja dugo nakon završnog aplauza: Koliko dugo moraš biti odsutan da bi postalo prekasno za povratak kući? U ZKM-u je to pitanje sinoć dobilo kazališni oblik – u predstavi koja istodobno govori o umjetnosti, identitetu i vremenu koje nas nosi, ponekad nježno, a ponekad kao nevrijeme.

Evo kako se zove novorođena kćerkica Dominika Livakovića! Odabrali su joj unikatno ime
Ključne riječi
Max, Mischa i ofenziva Tet Ivica Buljan predstava premijera ZKM showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

petra meštrić

FOTO Liječnica iz Braka na prvu o cijeni taksija u Grčkoj: 'To mi je bilo i čudno i smiješno'

Posebne teme bile su nam i cijene i savjeti. Petra tako kaže da joj se najsmješnija situacija dogodila s taksijima. "Vozila sam se 2 kilometra za 40 eura. Poslije sam se vozila pola sata i platila 50 eura. Nikakve logike. Kasnije sam saznala da je to tako. Država je odredila da sve vožnje stoje oko 40 eura, osim ako je bolji auto, onda je 50 (možda su me i lagali). To mi je bilo i čudno i smiješno u isto vrijeme", čudi se te dodaje i da je od taksista dobila puno preporuka

Učitaj još