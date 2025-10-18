VIDEO Pljušte uvrede! Baby Lasagna i naš reper opasno zaratili, počastili se gnjusnim riječima

Nakon što je bivši predstavnik Hrvatske na Eurosongu, Baby Lasagna, u televizijskom gostovanju na RTL-u izjavio da ne bi surađivao s Vojkom V jer mu je "sirov", priča se preselila na društvene mreže gdje je splitski reper uzvratio tvrdnjom da bi "radije bio sirov nego Eurosong trash". Nije trebalo dugo čekati na Lasagnin odgovor.

Naime, iako isprva nije planirao reagirati, Baby Lasagna se ipak oglasio nakon što su mu, kako kaže, obožavatelji preplavili inbox porukama. U videu objavljenom na Instagramu, vidno iznenađen reakcijom, odgovorio je na Vojkovu prozivku. - I mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika - poručio je Lasagna. Ovaj sukob posebno je zanimljiv s obzirom na to da se radi o dvojici iznimno uspješnih i nagrađivanih glazbenika. Dok je Baby Lasagna osvojio srca Europe i drugo mjesto na Eurosongu, Vojko V je za svoj rad višestruko nagrađivan Porinima i slovi za jednog od najutjecajnijih domaćih repera.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, sve je počelo u emisiji RTL Direkt, u kojoj je kod voditeljice Mojmire Pastorčić nakon nakon kraće medijske pauze gostovao Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna. Dvojac je prošao kroz niz aktualnih tema, od glazbe i politike do osobnih stavova koji su dosad bili manje poznati javnosti. Na direktno pitanje voditeljice postoji li netko s kim nikako ne bi snimio duet, Baby Lasagna je nakon kraćeg razmišljanja dao iznenađujući odgovor. - Možda Vojko (V). Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov, u trenucima - iskreno je priznao popularni pjevač, a njegova izjava o jednom od najcjenjenijih domaćih repera i producenata brzo je postala glavna tema na društvenim mrežama.

Markov iskren odgovor brzo je privukao pažnju gledatelja, ali i samog Vojka V, koji se potom oglasio na Instagramu kako bi odgovorio na Purišićev komentar. - Radije bi bio sirov nego Eurosong trash - poručio je Andrija Vujević (40), poznatiji kao Vojko Vrućina.

VIDEO Baby Lasagna otkrio s kim na domaćoj sceni ne bi nikako snimio duet: 'Malo mi je sirov'

Inače, razgovor Lasagne i Mojmire nije mogao zaobići neizbježne eurovizijske teme, pogotovo one koje se tiču politizacije natjecanja. Purišić se nije ustručavao iznijeti jasan stav, pa je tako potvrdio da bi podržao Hrvatsku u eventualnom bojkotu Eurosonga zbog sudjelovanja Izraela, ističući kako se glazba i umjetnost ne mogu uvijek odvojiti od društvenih i političkih zbivanja. - Glazba je uvijek odraz nekog društva, a politika je u porama svakog društva - objasnio je, dodavši kako su tenzije bile primjetne i tijekom njegovog boravka u Malmöu.

S posebnom empatijom govorio je o svom prijatelju, finskom pjevaču Kääriji, koji je godinu dana ranije doživio sličnu sudbinu osvojivši drugo mjesto unatoč ogromnoj podršci publike. Otkrio je kako se Finac našao na meti žestokih kritika nakon što se pojavio u kratkom videu s izraelskom predstavnicom. - Bio je dosta uzrujan. On je takva osoba koja svima kaže ‘da’. Stvarno je draga osoba - kazao je Lasagna, pojasnivši kako je Käärijä kasnije izjavio da se nije želio pojaviti u spornom videu te da su ga negativne reakcije i kritike obožavatelja gurnule u depresivno stanje.