Pljušte komentari na izjave poznatih Hrvatica iz 'Nedjeljom u 2': 'Najdeblja smo nacija, samo žderačina'

Emisija 'Nedjeljom u 2' voditelja Aleksandra Stankovića odavno je televizijski fenomen koji izaziva burne reakcije. Najnoviji primjer dogodio se nakon objave videa s najavom nove teme za ovotjednu emisiju. - Godišnje ubijemo 80 milijardi životinja. Treba li baš tako? Bismo li kao vrsta opstali kada bi se odrekli mesa? - napisao je. Tim povodom u emisiji će gostovati Luka Oman iz udruge 'Prijatelji životinja', a u najavnom prilogu govorile su poznata balerina Almira Osmanović te pjevačica Ivana Plechinger.

- Smatram da previše jedemo meso. Danas se šopamo mesom od ranog jutra do navečer - kazala je Osmanović, dok je Plechinger dodala. - Naši bake i djedovi nisu jeli sedam puta tjedno meso puta tri puta dnevno. To je pretjerano. Oni su jeli meso jednom tjedno - poručila je pjevačica. Objava na društvenoj mreži Facebook izazvala je burnu raspravu koja je zatim potaknula gotovo tisuću komentara o prehrani.

Jedna struja komentatora strastveno brani tradicionalnu prehranu. - Moja baka je preko tjedna kuhala ćušpajze, ali uvijek je u njih stavljala meso. Razlika je što se nekad jelo domaće - ističe se u komentaru. Drugi su bili izravniji, povezujući hranu s teškim radom: - Moji na selu su 4 praseta godišnje spremali. Meso se jelo svaki dan jer bi umrli na njivi da su živjeli na povrću - izražavajući sumnju prema šejkovima i klicama.

S druge strane, razvila se jednako glasna rasprava koja upozorava na loše posljedice suvremenih navika. - Današnji moderni svijet samo žderačina mesa i pekarskih proizvoda. Najdeblja smo nacija, pitam se zašto - glasi zabrinuti komentar, ističući opterećenje zdravstvenog sustava. Neki su ponudili stav koji se kosi onom iz priloga: - Ne bih se složila. Meso pašnih životinja je najkvalitetniji izvor proteina, uz jaja i ribu. Problem je što ne jedemo meso pašnih životinja - naglašava jedna komentatorica. Neki su svoje negodovanje izrečenim u prilogu iskazali bez kočnica: - U ovoj zemlji zadnjih godina odjednom svi žele biti nutricionisti i prosipati pamet o prehrani bez ijednog znanstvenog dokaza i činjenice. Svima je google glavni izvor informacija pa se (ne)znanje vidim uspješno prenosi - stoji u komentaru.

Usred sukobljenih mišljenja, pojavila se i treća struja koja poziva na toleranciju. - Nek svak jede što mu se jede. Ovo drugo su sve gluposti. Svak' nek gleda u svoj pjat - što je poruka koja nadilazi raspravu o hrani i dotiče se same srži kulture dijaloga u digitalnom dobu.