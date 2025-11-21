Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
MODNA MISTERIJA

FOTO 'Što je ovo?!': Ljudi ne mogu vjerovati u čemu se Elon Musk pojavio u Bijeloj kući, fotka je hit

U.S.-Saudi Investment Forum in Washington
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
21.11.2025.
u 22:00

Elon Musk ponovno je u centru pažnje, no ovoga puta ne zbog tehnoloških inovacija. Fotografija sa svečane večere u Bijeloj kući postala je viralna zbog njegovih nevjerojatno velikih i neobičnih cipela

Izvrši direktor Tesle i najbogatiji čovjek na svijetu, Elon Musk, prisustvovao je svečanoj večeri u Bijeloj kući koju je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump organizirao u čast saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. No, pažnju javnosti nije privukla diplomacija, već fotografija koju je na X-u objavio David Sacks. Iako je Sacks sliku s Muskom, Gregom Brockmanom i Jensenom Huangom nazvao "diplomacijom umjetne inteligencije", svi su gledali samo u Muskova stopala.

Umjesto elegantne obuće prikladne za formalni protokol, tehnološki mogul nosio je neuobičajeno velike, gotovo komično glomazne tenisice. Korisnici društvenih mreža brzo su ih identificirali kao par slip-on tenisica brenda Kizik. Fotografija je izazvala lavinu reakcija, od zbunjenih upita "Ma kakve su to cipele?" do šala kako su prevelike cipele "muški push-up", a rasprava je postala viralni hit.

Cijelu situaciju dodatno čini zagonetnom činjenica da je Musk ranije istog dana viđen u klasičnim, svečanim cipelama. Zašto se za večernji dio događaja odlučio preobuti u glomazne tenisice, ostaje nepoznato i predmet je brojnih nagađanja, od potrage za udobnošću do još jednog ekscentričnog poteza kojim pomiče granice.

VIDEO Otuđena transrodna kći Elona Muska poslala snažnu poruku ocu i svijetu, debitirala na modnoj pisti
U.S.-Saudi Investment Forum in Washington
1/11

Ipak, ovo nije prvi put da je Muskov odabir obuće privukao pažnju. Poznat je po kršenju formalnih kodeksa, a ranije je viđen u cipelama s natpisom "Cybertruck" te u posebnim talijanskim tenisicama čiji potplati tvore simbol "X". Također, Musk je tijekom ovogodišnjeg posjeta Kini na formalnom sastanku nosio jeftine domaće tenisice, potvrđujući svoj stil koji ne mari za pravila.

Ključne riječi
showbiz tenisice Bijela kuća Elon Musk

Komentara 1

Pogledaj Sve
SL
slavenZadravec
22:10 21.11.2025.

U Bijeloj kući čovjek u cipelama koje neki smatraju neobičnima i drugi koji je naručio ubojstvo novinara. Što je veće čudo?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja