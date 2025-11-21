FOTO 'Što je ovo?!': Ljudi ne mogu vjerovati u čemu se Elon Musk pojavio u Bijeloj kući, fotka je hit

Izvrši direktor Tesle i najbogatiji čovjek na svijetu, Elon Musk, prisustvovao je svečanoj večeri u Bijeloj kući koju je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump organizirao u čast saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. No, pažnju javnosti nije privukla diplomacija, već fotografija koju je na X-u objavio David Sacks. Iako je Sacks sliku s Muskom, Gregom Brockmanom i Jensenom Huangom nazvao "diplomacijom umjetne inteligencije", svi su gledali samo u Muskova stopala.

Umjesto elegantne obuće prikladne za formalni protokol, tehnološki mogul nosio je neuobičajeno velike, gotovo komično glomazne tenisice. Korisnici društvenih mreža brzo su ih identificirali kao par slip-on tenisica brenda Kizik. Fotografija je izazvala lavinu reakcija, od zbunjenih upita "Ma kakve su to cipele?" do šala kako su prevelike cipele "muški push-up", a rasprava je postala viralni hit.

Cijelu situaciju dodatno čini zagonetnom činjenica da je Musk ranije istog dana viđen u klasičnim, svečanim cipelama. Zašto se za večernji dio događaja odlučio preobuti u glomazne tenisice, ostaje nepoznato i predmet je brojnih nagađanja, od potrage za udobnošću do još jednog ekscentričnog poteza kojim pomiče granice.

Ipak, ovo nije prvi put da je Muskov odabir obuće privukao pažnju. Poznat je po kršenju formalnih kodeksa, a ranije je viđen u cipelama s natpisom "Cybertruck" te u posebnim talijanskim tenisicama čiji potplati tvore simbol "X". Također, Musk je tijekom ovogodišnjeg posjeta Kini na formalnom sastanku nosio jeftine domaće tenisice, potvrđujući svoj stil koji ne mari za pravila.