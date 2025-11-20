Naši Portali
JEDVA ČEKAMO!

Legendarni Connect slavi 20 godina karijere uz spektakularni koncert! Očekuje vas luda zabava, brojni gosti i nezaboravni hitovi

Foto: Sven Čustović
VL
Autor
Vecernji.hr
20.11.2025.
u 11:04

Velikim koncertom 20. prosinca u Zagrebu Connect slavi veliki jubilej karijere, a očekuje vas spektakularna zabava za pamćenje. U nastavku na linku pronađite i svoje ulaznice za ovaj događaj

Dvadeset godina karijere, bezbroj hitova, milijunski pregledi, generacije koje su odrastale na njihovim pjesmama – legendarna grupa CONNECT ove godine slavi dva desetljeća glazbene dominacije i to na način koji im i priliči – velikim koncertom 20. prosinca u STIL EVENT dvorani na zagrebačkom Velesajmu!

Od prvih dana i himni koje su obilježile 2000-e, poput "Prijateljska ljubav", "Nebo" i "Jebena", do novijih megahitova koji su osvojili regiju – "Džek i Džoni", "Lokacija", "Dalmatinka", "Geto Djevojka" i "Ove Noći" – Connect su neizbrisivo utkani u povijest hrvatskog hip hopa i pop kulture. Njihova glazba je više od ritma i rima – to je soundtrack života mnogih generacija. Kroz dva desetljeća na sceni, Connect su ostali dosljedni sebi – autentični, energični i uvijek korak ispred vremena. Njihov prepoznatljiv stil, zarazni beatovi i iskrene poruke učinili su ih jednom od najutjecajnijih domaćih grupa, a njihovi nastupi sinonim su za čistu eksploziju energije.

U karijeri su ostvarili brojne suradnje s najvećim regionalnim zvijezdama – Jelenom Rozgom, Majom Šuput, Cobyjem, Rastom, Milijem, Kukusom i mnogima drugima – uvijek pomičući granice žanrova i donoseći nešto novo na scenu. Ove godine su izdali i svoj četvrti studijski album – "IV", kojim su još jednom dokazali su na vrhu regionalne glazbene scene. Jura Blažević i Ivan Dražić zasad ne žele otkrivati tko će im se pridružiti na pozornici, ali jedno je sigurno – sprema se pravi spektakl! Publiku očekuje nezaboravna večer ispunjena najvećim hitovima, iznenađenjima i vrhunskom produkcijom kakva se rijetko viđa na domaćoj sceni. Ako postoji koncert koji ne smiješ propustiti ove godine, to je ovaj! Ulaznice možete kupiti na Entrio.hr.  
