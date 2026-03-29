VIDEO Lana Jurčević javila se i progovorila o temi koja je bolna mnogim ženama pred porod

Pjevačica Lana Jurčević sitno broji do rođenja drugog djeteta, a na društvenim mrežama često se šali na svoj račun. Ovoga puta osvrnula se na porast težine pred sam kraj trudnoće te duhovito progovorila o temi koja je inače bolna mnogima. Lana je sada objavila videozapis u kojem se može čuti glas koji pita: “Što misliš koliko kila imam, Miki? Miki, koliko?” Na to Miki odgovara “80”, dok pjevačica odmah uzvraća: “105!” U videu Lana jede salamu te je našminkana, ali u ružičastom kućnom ogrtaču. Pjevačica je uz ovu duhovitu objavu dodala i opis: "Koliko izgledam da imam?" U komentarima mnogi su istaknuli da ih je nasmijala, ali i uputili joj komplimente. "Ubrzo ćemo to riješiti!" i "Koliko god, lijepa si trudnica", samo su neki od komentara.

FOTO Šokantna transformacija chefa Ivana Pažanina! Drastičnom promjenom sve je iznenadio

Podsjetimo, poznata pjevačica i poduzetnica s pratiteljima na Instagramu nedavno je podijelila fotografiju na kojoj pozira u posljednjim tjednima trudnoće. Pjevačica je, naime, potvrdila da je ušla u 37. tjedan, što znači da prinova u obitelj stiže svaki čas. Fotografija prikazuje Lanu kako sjedi u automobilu, odjevena u elegantnu blijedoružičastu čipkastu haljinu preko koje je prebacila otmjeni krem kaput sa zlatnim gumbima. Izgled je zaokružila mačkastim sunčanim naočalama i decentnim nakitom, dok je jednom rukom nježno držala trudnički trbuh, a u drugoj ledenu kavu. Uz jednostavan opis, koji se sastojao samo od emotikona sunčanih naočala i bijelog srca, dala je do znanja da uživa u posljednjim trudničkim danima.

Objava je brzo prikupila brojne reakcije njezinih vjernih pratitelja, koji su je obasuli komplimentima. "Prelijepa si Lana", "Blistate!", "Predivna", samo su neki od komentara podrške koji su se nizali ispod fotografije. Među brojnim porukama istaknuo se i jedan komentar koji svjedoči o dugogodišnjoj povezanosti pjevačice s njezinom publikom: "Kad ćeš objaviti svoju kćer na Instagramu? Mislim da smo toliko zaslužili nakon 25 godina što te znamo!". Ovo pitanje pokazuje koliko su obožavatelji uloženi u njezin privatni život, prateći je od samih početaka karijere.