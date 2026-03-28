FOTO Pršti od ljubavi! Maja Šuput ponovno se javila iz Toskane, a nije mogla sakriti koliko uživa: 'Vino ovdje ima bolji okus'

Pjevačica Maja Šuput nedavno je otkrila da je sa svojim partnerom, bivšim Gospodin Savršenim Šimom Elezom otputovala u predivnu Toskanu. Par se javio iz Siene, a sada su otkrili da uživaju u gradu umjetnosti, predivnoj Firenci. Na prvoj fotografiji, Maja je pozirala u traper kombinaciji, nasmijana i opuštena te nije skrivala oduševljenje.

"Vino ima bolji okus u Toskani", napisala je uz galeriju fotografija na kojima je pokazala što je sve razgledala. Od monumentalne katedrale Duomo di Santa Maria del Fiore preko Piazze della Signoria do veličanstvene palače Pitti te unutrašnjosti galerije. Šuput je otkrila i da je u gradu uživala u vinu i tradicionalnim talijanskim jelima, a uz to istaknula je i da su Šime i ona putovali zrakoplovom. Njezini obožavatelji uputili su joj brojne komplimente. "Prštite od ljubavi, sretno", samo je jedna od poruka podrške.

Podsjetimo, Maja se nedavno javila iz srca Siene s poznatog trga Piazza del Campo. Maja je, odjevena u smeđu kožnu jaknu izgledala opušteno i sretno dok ju je Šime vodio kroz uske, kamene uličice.