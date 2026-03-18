Poljubac Petra i jedne djevojke u 'Gospodinu Savršenom' sve je zatekao: Prepustili su se emocijama

Tijekom grupnog spoja u showu "Gospodin Savršeni", Petar je odlučio izdvojiti jednu djevojku i nasamo porazgovarati s njom. U iskrenom trenutku priznao je kako mu situacija nije laka jer u javnosti ne može pokazati bliskost koju osjeća prema njoj, prenosi RTL. Njihov razgovor bio je pun dvojbi i unutarnjih borbi, no unatoč svemu, oboje su odlučili slušati svoje osjećaje. Ona je otvoreno rekla kako joj nije jednostavno ponašati se kao da su samo prijatelji, naglašavajući koliko joj takva situacija teško pada. Između njih se jasno osjećala snažna kemija.

Ipak, najveće iznenađenje dogodilo se na kraju kada je pao spontani poljubac koji je sve zatekao. Petar je kasnije priznao kako je u tom trenutku imao osjećaj da je vrijeme stalo te da se potpuno prepustio emocijama, zaboravivši na sve prepreke koje su do tada postojale među njima. Ostaje nam za vidjeti tko je tajanstvena djevojka s kojom se Petar poljubio. Publika na društvenim mrežama sluti kako se posebna kemija događa između Petra i Anastasije. Primijetili su kako joj posvećuje puno pažnje i na druženjima se uvijek odvoji i razgovara s Anastasijom, a dao joj je i ključ svoje vile zbog čega mnogi misle kako je ona njegova odabranica.

Karlo je svoj ključ dao Heleni, što su mnoge djevojke podržale, no Antonela smatra da je njegov odabir trebala biti Kaja. „Razumijem da Antonela gura Kaju, to je ovdje njezina najbolja prijateljica kao što je Lara meni, ali ja to ne bih napravila u grupi kad stojimo za stolom jer me ponižava“, misli Helena koja je presretna zbog ključa. „Osjećam se super jer sam dobila ključ - sigurna sam, vesela, sretna“, priznaje.