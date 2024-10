FOTO Sonja Kovač pozirala u donjem rublju, pa upitala pratitelje: 'Mogu li mame biti senzualne?'

Influencerica i glumica Sonja Kovač od ove godine može se pohvaliti i ulogom mame. Naime, Sonja i njezin zaručnik, profesionalni pokeraš Goran Mandić postali su roditelji djevojčice Belle May koja je trenutno preuzela sve Sonjine platforme. Malena Bella May zvijezda je među njezinom publikom, a Sonja je nedavno objavila preslatki video kojim je oduševila. Sonja je snimila kako kćeri govori da kaže "mama", a djevojčica je zatim to i učinila. "Je l' i vi čujete ili sam zabrijala?? Preslušala sam već sto puta, meni je to to!! Koji neopisivi osjećaj jaooooo!! Kada ste vi čule svoj prvi 'mama'?", napisala je glumica tada u opisu objave.

Sonja u posljednje vrijeme puno govori o majčinstvu, a sada je otvorila još jednu temu. Influencerica je pozirala u donjem rublju preko kojeg je nosila samo košulju. Imala je blagu šminku i sređenu frizuru te uživala u kavi. "Mogu li i mame biti senzualne?", upitala je svoje pratiteljice koje su u komentarima istaknule svoje odgovore. "Naravno", "I sexy i svoje", pisale su.

Podsjetimo, Sonja se nedavno javila s odmora gdje je njezina kćer prvi put se okupala. Kovač je na Instagramu objavila galeriju fotografija s obiteljskog ljetovanja u Savudriji, a njoj i Belli May društvo je pravio partner i otac Goran. - Pao je naš prvi kupanjac! Koja fotkica vam je naj? - stavila je influencerica u opis objave u kojoj vidimo malenu kćerkicu kako se brčka u morskom plićaku i bazenu. - "Predivna", "Ajoj. Preslatko. Ljubav mala, slatka", "Uživajte drage moje", "Mala slatkica", "Koja divota" - pisali su pratitelji koji se slažu kako im je najljepša fotografija ona zadnja, na kojoj se nalaze majka i kći u krupnom planu. Sve fotografije možete pogledati na poveznici ispod.

Inače, nakon što je postala majka malene djevojčice, Sonja se fokusirala na dijeljenje savjeta i iskustava iz majčinstva. U najnovijem videozapisu otkrila je detalje s kojima se mogu poistovjetiti i mnoge druge majke. Naime, Kovač je na društvenoj mreži Tik Tok objavila snimak te u opisu napisala: - Ja želja više nemam, najljepši poklon na svijetu sam već dobila! - stoji uz kadrove Sonjine malene kćerkice Belle May koja u haljinici spava u kolijevci dok njezina neispavana mama u zamrljanoj duksi i s razbarušenom kosom ispija kavu iz šalice. Influencerica je situaciju opisala ovako: - Iza svake okupane, dotjerane i mirišljave bebe, stoji majka koja izgleda kao skitnica! - našalila se na svoj račun 44-godišnjakinja.

Novopečenoj majci u komentarima su se ubrzo javili pratitelji: "Viki je postala mama", "Baš ti se vidi koliko si sretna", " Ma super izgledaš", "Nisam sama", "Ima nas", "Ti si kraljica" - pružali su potporu i suosjećanje tijekom ovog perioda privikavanja. Inače, Sonja je djevojčicu dobila s dugogodišnjim partnerom Goranom Mandićem, za kojeg se, nakon 10 godina veze, 2022. zaručila na Maldivima.

Sonja je početkom svibnja postala mama djevojčice kojoj su ona i njezin partner Goran dali ime Bella May. Samo si ti još nedostajala. 10. 5. 2024. najljepši dan u našim životima, naše maleno čudo", napisala je influencerica uz kćerinu fotografiju na Instagramu nekoliko dana nakon što je malena došla na svijet.

