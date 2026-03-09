Evo kakve žene voli jedan od najzgodnijih domaćih političara: Ovo je ključno za osvajanje njegovog srca

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević (35) godinama privlači pažnju javnosti ne samo kao političar, već i kao jedan od najpoželjnijih neženja. Svoj privatni život vješto čuva, no u rijetkom je istupu otkrio kakav ga tip žene privlači. Iako je poručio da ne voli javno govoriti o vezama, dao je naslutiti da ga ne privlače površne stvari.

- Volim primijetiti neku iskru u curi. Ne padam na ono da žena mora hodati u visokim potpeticama - izjavio je Ivošević u intervjuu za Story prije nekoliko godina. Komunikacija je za njega temelj svake veze, a s obzirom na to da je i sam vrlo otvoren, traži partnericu koja mu može parirati.

- Skloniji sam komunikativnijim curama. U suprotnom to bi bio dugi monolog s moje strane - pojasnio je Bojan. Cijeni duhovitost te žene koje imaju ispunjen život i vlastite interese. Važno mu je i da s partnericom može dijeliti strasti, pri čemu je istaknuo jedan idealan zajednički hobi.

- Fizički nemam svoj tip. Volim duhovite žene. Kad cura ima sadržajan život, nešto ispričati i pokazati. I da možemo zajedno podijeliti hobije koji su meni srcu bliski, poput planinarenja - otkrio je Ivošević.

Političar je priznao i da se njegov pogled na ljubav mijenjao s godinama. Dok je u mlađim danima bio impulzivniji i zaljubljivije prirode, pa i sklon "ludostima" zbog cura, iskustvo ga je učinilo opreznijim. - Dok sam bio mlađi, znalo me ponijeti. S obzirom na iskustvo, postao sam suzdržaniji - otkrio je, dajući do znanja da će ona prava morati imati cijeli paket vrlina kako bi probila njegov gard.