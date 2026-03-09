Naši Portali
ISKRENO PODIJELIO

Evo kakve žene voli jedan od najzgodnijih domaćih političara: Ovo je ključno za osvajanje njegovog srca

Split: Ivošević i Skoko obratili se medijima na rivi
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
09.03.2026.
u 08:29

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević slovi kao jedan od najpoželjnijih domaćih političara, no svoj ljubavni život vješto skriva

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević (35) godinama privlači pažnju javnosti ne samo kao političar, već i kao jedan od najpoželjnijih neženja. Svoj privatni život vješto čuva, no u rijetkom je istupu otkrio kakav ga tip žene privlači. Iako je poručio da ne voli javno govoriti o vezama, dao je naslutiti da ga ne privlače površne stvari.

- Volim primijetiti neku iskru u curi. Ne padam na ono da žena mora hodati u visokim potpeticama - izjavio je Ivošević u intervjuu za Story prije nekoliko godina. Komunikacija je za njega temelj svake veze, a s obzirom na to da je i sam vrlo otvoren, traži partnericu koja mu može parirati.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Split: Ivošević i Skoko obratili se medijima na rivi
1/51

- Skloniji sam komunikativnijim curama. U suprotnom to bi bio dugi monolog s moje strane - pojasnio je Bojan. Cijeni duhovitost te žene koje imaju ispunjen život i vlastite interese. Važno mu je i da s partnericom može dijeliti strasti, pri čemu je istaknuo jedan idealan zajednički hobi.

- Fizički nemam svoj tip. Volim duhovite žene. Kad cura ima sadržajan život, nešto ispričati i pokazati. I da možemo zajedno podijeliti hobije koji su meni srcu bliski, poput planinarenja - otkrio je Ivošević.

Političar je priznao i da se njegov pogled na ljubav mijenjao s godinama. Dok je u mlađim danima bio impulzivniji i zaljubljivije prirode, pa i sklon "ludostima" zbog cura, iskustvo ga je učinilo opreznijim. - Dok sam bio mlađi, znalo me ponijeti. S obzirom na iskustvo, postao sam suzdržaniji - otkrio je, dajući do znanja da će ona prava morati imati cijeli paket vrlina kako bi probila njegov gard.
Bojan Ivošević djevojke političar showbiz

Avatar majkarusija
majkarusija
08:43 09.03.2026.

I svakako da bude maloljetna.

BO
BO22A
08:47 09.03.2026.

Ako je taj zgodan kako tek ružni izgledaju!!

