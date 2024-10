Poduzetnica Suzy Josipović imala je tumor, a nakon borbe s bolešću je otkrila: 'Zaboljela me desna ruka'

Poduzetnica i jedna od najpoznatijih autorica zbirki kulinarskih recepata Suzy Josipović Redžepagić proslavila je 59. rođendan te je podijelila niz fotografija sa zabave na društvenoj mreži Instagram. Na proslavi su se pojavili Severina Vučković, Nina Badrić, Sandi Cenov i mnogi drugi. "Hvala vam na ovakvom rođendanu. Hvala vam jer, kako sam rekla i ondje, zvala sam vas jer vas volim. A došli ste zato što me volite. I to je to", napisala je, između ostalog, te dodala:

"Sigurno sam najstarija koja u klubu slavi rođendan. Više neću, obećavam. Srce mi je kao kuća, puno trenutaka i uspomena. Kuća puna prekrasnog cvijeća i darova punih pažnje, hvala vam. Ja sam sretna žena. Ispunjena, puna i prepuna vas, mojih prijatelja, moje obitelji. Došli ste iz Šibenika, Splita, Sinja, Rijeke, Primoštena... Samo zbog mene. Hvala vam. Plesala sam cijelu večer jer sam to ja, za plesnim podijem kao nekada. Kao uvijek, sretna. Sada se trebam nekoliko dana liječiti da mi se vrati glas, jer sam ga izgubila. Nakon toga se posvećujem svojim novim radionicama, veselim se", napisala je, između ostalog, presretna Suzy.

Inače, ako se prisjetimo, ovoj 59-godišnjakinji prošlo ljeto bilo je izazovno, zbog nekih zdravstvenih komplikacija. Naime, ona je tada završila na operaciji koja ju je privremeno udaljila od kuhanja i svakodnevnih aktivnosti koje je obavljala. No Suzy je s nevjerojatnom snagom i pozitivnim stavom prošla oporavak te je, kako kaže, ponovno rođena.

– Dok sam snimala jednu od svojih emisija, zaboljela me desna ruka i shvatila sam da s njom ne mogu ništa. Mislila sam da su kalcifikati, upala tetive, išla na udarne valove, struje, lasere. A kada sam napravila MR, doznala sam da imam tumor u kosti. Nakon dva mjeseca doznala sam da je, srećom, dobroćudan. Sjajan liječnik Tadija Petrović operirao me i ujedno mi skratio biceps. Sada sam na fizioterapiji, već sam odradila dva mjeseca u šibenskoj bolnici, ali nastavljam sve dok ne vratim funkciju ruke jer ipak je to desna ruka kojom pišem, tipkam, kuham, radim sve – ispričala je Suzy za Story prošlog rujna. A tada je dodala i kako se osjeća nakon operacije. – Osjećam se kao ponovno rođena – rekla je majka triju kćeri.

Podsjetimo, u emisiji "Kod nas doma" već treću sezonu imamo priliku gledati rubriku "U kuhinji kod Suzy" u kojoj Suzy Josipović Redžepagić gledateljima dijeli svoje kulinarsko znanje i savjete. – Ljudi stvarno gledaju emisiju, prate iz tjedna u tjedan... sretna sam zbog toga. Mnogi me traže savjete, pitaju recepte, a ono što znam – odgovorim im. Nije mi teško. Ništa ne skrivam, kao neki kuhari, volim iskreno reći što sve dodajem u jelo i kako ga pripremam. Kuhanje nije tabu, za kuhanje vam trebaju želja i volja, naravno i znanje, ali još više osjećaj i ljubav. Namirnice kupujem na mom placu Kvatriću, gdje mi je i ured. Tamo poznajem gotovo sve, a i mene znaju. Ljudi uvijek nešto komentiraju, kumice me paze... Tu su i moj omiljeni mesar, gospođe iz ribarnice... – kazala je nedavno za Večernji list te dodala da gledatelji najviše vole jednostavna jela.

– Joj, iskreno ne znam, do sada smo snimili više od sto emisija, a čini mi se da gledatelji najviše vole jednostavna jela, koja se pripreme u maksimalno pola sata. Danas nitko nema vremena biti dulje u kuhinji, ljudi žele vidjeti razliku u odnosu na ono kako sami pripremaju isto jelo, možda vide neki novi keč, možda dobiju neku ideju što da pripreme svojima. Nisam profesionalni chef i ne kuham u restoranima, ja sam samo mama koja svakodnevno kuha svojim ukućanima. Kao magistra ekonomije, cijeloga života bavila sam se eventima, festivalima, Fashion Weekom, Brodom ljepote, raznim izborima, modnom agencijom, ali iskreno – sada najviše uživam radeći ono što volim – kuhajući svojim najmilijima, obitelji i prijateljima te radeći radionice. Zanima me sve što ima poveznicu s hranom. I svi festivali koje i danas radim, tj. više kćeri, a sve manje ja, svi su povezani s hranom. Jednostavno, to me zanima, to volim, u tome uživam. Ne znam što više volim, kuhati, jesti ili pisati recepte. Sve! – rekla nam je Suzy, a ostatak intervjua pročitajte OVDJE.

