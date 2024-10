Nakon što je Sergej Trifunović prijavio suprugu za obiteljsko nasilje s balkona je vikao: Vratite se u svoju štalu

U utorak navečer oko 22 sata glumac Sergej Trifunović uputio je poziv policiji kako bi prijavio svoju suprugu Isidoru za obiteljsko nasilje. Policija je utvrdila kako nema elemenata za prijavu obiteljskog nasilja. Mediji u Srbiji jučer su pisalo kako je razlog svađe, kako se neslužbeno doznaje, taj što Isidora više ne može podnijeti ponašanje svog suprugu i probleme koje stvara otkako su se vjenčali ovog svibnja.

Najnoviju svađu navodno je izazvala činjenica što je Trifunović uključen u organizaciju koncerta u čast Bori Čorbi i njegovo ime se zadnjih dana oko toga pojavljuje u medijima i nastao je pravi kaos oko toga jer je navodno Trifunović odlučio organizirati koncert u čast Čorbe, ali nije za to dobio dopuštenje obitelji. Povišeni tonovi u stanu Trifunovićevih čuli su se sinoć nakon što se Sergej vratio s promocije Sajsi MC, a koja je održana na istom mjestu gdje će on također održati koncert Bori u čast, a prije toga joj nije rekao kamo ide niti joj se javljao na telefon. Nakon ovog skandala par je dao izjave na policiji gdje je Isidora zaradila prekršajnu prijavu i to zato što nema potrebne papire za boravak u Srbiji te je navodno čeka deportacija u Hrvatsku.

Nakon posjete policiji Sergej se u srijedu vratio u njihov stan gdje su se okupili i predstavnici medija. On je danas izašao na terasu svog stana, piše Kurir i obratio se okupljenim novinarima. - Tu ste, pa da vam kažem da neću izaći. Sad će doći neka djevojka prošetati psa, ja neću izaći. Odj*bite, vratite se u svoju štalu, ja neću danas izaći, ćao - poručio je novinarima i uputio im poljubac. Neki mediji su prenijeli informaciju kako je Trifunović s balkona novinare polio i vodom.

Svađa koja se dogodila u utorak navečer u stanu Trifunovićevih izbila je samo pet mjeseci nakon što se par vjenčao. i glumac je navodno rekao Isidori kako želi razvod i tada je došlo do svađe. Prema riječima jednog od izvora bliskog paru, prenosi Blic, Sergej je rekao da će napustiti stan, a na to mu je supruga zaprijetila kako će razbiti sve u kući i uskoro je stigla i policija.

