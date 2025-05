FOTO Sjećate li se pobjednika regionalnog X Factora? Drugi put je postao otac i otkrio nesvakidašnje ime djeteta

Bosanskohercegovački pjevač Amel Ćurić, pobjednik regionalnog showa "X Factor Adria", i njegova supruga Jelena Čabarkapa Ćurić ne kriju neizmjernu radost zbog proširenja obitelji. Par je dobio svoje drugo dijete, djevojčicu kojoj su odlučili dati ime Naja. Ponosni otac podijelio je emotivnu objavu na svom Instagram profilu, raznježivši brojne pratitelje. - Rođena je Naja, sreća najvećeg sjaja! 3.800 grama ljubavi bez kraja! Bože, hvala Ti - napisao je Amel uz nekoliko fotografija iz bolnice na kojima pozira sa svojom suprugom, ne skrivajući osmijeh i sreću zbog dolaska prinove koja je unijela dodatnu svjetlost u njihove živote.

Amel i Jelena već imaju sina Kana, koji će uskoro proslaviti sedmi rođendan, a sada je njihova obitelj bogatija za još jednog člana. Vijest o dolasku djevojčice posebno je obradovala roditelje, koji su, kako su ranije otkrili, priželjkivali upravo kćer. Još krajem prošle godine, par je na simpatičan način, uz pomoć sina Kana, objavio da očekuju prinovu, podijelivši snimku koja je brzo prikupila simpatije javnosti. Pjevač je tada u šali komentirao vlastito uzbuđenje: - Jesi vidio nekog oca da se ovoliko kćeri veseli? Obično se vesele muškima - pokazujući koliko mu je želja za djevojčicom bila velika. Njihova želja sada se i ostvarila, a obitelj Ćurić uživa u prvim danima s malenom Najom.

Spol bebe otkrili su prije nekoliko mjeseci na emotivnom 'gender reveal' događaju, organiziranom u krugu obitelji i najbližih prijatelja. Trenutak istine zbio se kada su probušili veliki crni balon iz kojeg su poletjeli ružičasti konfeti, jasno signalizirajući da u obitelj stiže djevojčica. Iako je taj trenutak bio ispunjen srećom za roditelje, svu je pozornost ukrala iskrena reakcija njihovog sina Kana. Dječak, koji je snažno priželjkivao brata, nije mogao sakriti razočaranje te je briznuo u plač kada je shvatio da će dobiti sestricu. Njegova dirljiva reakcija i zagrljaj majke nasmijali su i raznježili sve prisutne, a video tog trenutka ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Ipak, kako to obično biva s dječjim željama, Kanovo početno razočaranje nije dugo trajalo. Amel je nedavno otkrio kako je njegov sin brzo prihvatio činjenicu da će dobiti sestru i da se sada neizmjerno veseli njezinu dolasku. - Teško mu je to palo jer je priželjkivao brata. Stalno nam je govorio: 'Želim brata', dok smo supruga i ja baš željeli kćer. No, pretpostavljali smo da će se predomisliti nakon par dana – i to se dogodilo. Sada već često ljubi Jelenin trbuh i priča sa sekicom - ispričao je pjevač, potvrđujući da je Kan spreman za ulogu starijeg brata i zaštitnika malene Naje. Obitelj sada uživa u zajedničkim trenucima i prilagođava se novoj dinamici s četveročlanom postavom.

Podsjetimo, Amel i Jelena svoju su ljubavnu priču okrunili brakom 2017. godine, a nedugo nakon vjenčanja uputili su se na bajkoviti medeni mjesec na Maldive. Godinu dana kasnije, u srpnju 2018., na svijet je stigao njihov prvorođenac, sin Kan, koji je unio veliku radost u njihov život. Sada, gotovo šest godina kasnije, njihova obitelj postala je bogatija za još jednu članicu, kćerkicu Naju, ispunivši tako njihovu veliku želju.

Nakon Amelove objave o rođenju kćeri, uslijedila je lavina čestitki ispod njegove objave na Instagramu. Brojni fanovi, prijatelji, kolege i suradnici uputili su najljepše želje sretnoj obitelji. Poruke poput: - ''Dug život i puno sreće maloj Naji'', ''Čestitam, prijatelju'', ''Da bude vesela, zdrava i nasmijana 100 godina!'', ''Zdravo i sretno djetešce'' i ''Predivne vijesti'' - samo su neke od mnogih koje su preplavile komentare, pokazujući koliko je javnost sretna zbog prinove u obitelji popularnog pjevača. Obitelj Ćurić sada započinje novo, uzbudljivo poglavlje ispunjeno ljubavlju i dječjim smijehom.

