Dikan se oglasio nakon objave kćerinih zaruka, evo što je poručio svojoj mezimici

Lana Radeljak (24), kći poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana i pokojne glumačke dive Ene Begović, objavila je sretne vijesti na društvenim mrežama. Podijelila je fotografije na kojima ponosno pokazuje dijamantni zaručnički prsten, a uz objavu je kratko i duhovito napisala: "Plot twist" (Obrat u radnji). Ubrzo su uslijedile brojne čestitke pratitelja, a među prvima joj je, zanimljivo, čestitao i sam zaručnik, Antonio Barišić.

Vijest o zarukama brzo je stigla i do Laninog oca, Josipa Radeljaka Dikana, koji se oglasio na svom Facebook profilu. Podijelio je zajedničku fotografiju s kćeri te uputio poruku koja je privukla pažnju. "Eto - došlo i do mene. Zaručila se Enina i moja draga kćerkica Lana! Ako ona tako odluči (prema mom sinu), neće joj još dugo moje prezime 'oduzimati svjetlo'!!?", napisao je Dikan, aludirajući vjerojatno na Laninu buduću promjenu prezimena udajom.

Lanin odabranik je Antonio Barišić, magistar kemije kojeg je šira javnost imala priliku upoznati 2022. godine kao natjecatelja popularnog kulinarskog showa MasterChef. U audicijskoj emisiji oduševio je žiri jelom od patke, čime si je osigurao prolazak dalje. Na audiciju ga je pratila baka kuharica, koja mu je bila glavna podrška. Antonio je impresionirao žiri, kojeg su činili Stjepan Vukadin, Damir Tomljanović i Melkior Bašić, pripremivši ukusnu patku sa slatko-kiselim umakom. Unatoč manjoj nezgodi s umakom od kruške, njegovo jelo je bilo toliko ukusno da je prošao dalje u natjecanje. Stjepan Vukadin mu je tada rekao: - Napravio si sočnu patku, ukusna je. Balansi su ti dobri, ali moraš poraditi na prezentaciji. Mi smo tu da te naučimo - te mu uručio pregaču. Iako uspješan u svojoj struci, Antonio očito gaji i veliku strast prema kuhanju, a profile na društvenim mrežama, za razliku od Lane, drži privatnima.

Par je u sretnoj vezi već tri godine, a Lana je ranije u intervjuu otkrila kako su se upoznali upravo u vrijeme kada se Antonio prijavljivao za MasterChef, te da je često bila "pokusni kunić" dok je vježbao recepte. Opisala ga je kao jednu od najboljih osoba koje je upoznala, ističući njegovu pozitivnu energiju, optimizam i podršku. - Njegova predanost i disciplina inspiriraju me da i ja budem bolja verzija sebe - povjerila se Lana, dodavši kako je obitelj odlično prihvatila Antonija, unatoč Dikanovom početnom oprezu.

Lana je otkrila da su ona i Antonio u vezi već tri godine te da su se upoznali upravo kada se on prijavio za MasterChef. U razgovoru za Story, izjavila je: - Da, upoznali smo se baš u vrijeme kada se prijavio u MasterChef pa sam bila uz njega tijekom cijelog procesa. Moram priznati da sam često bila pokusni kunić dok je vježbao i eksperimentirao s jelima. U svakodnevnom životu većinom on preuzima kuhanje jer to zaista voli, a ja se uopće ne bunim - priznala je.

Vrijedi napomenuti da je Lana Radeljak rođena 2000. godine, a njena majka Ena tragično je preminula u prometnoj nesreći kada je Lana imala samo nekoliko mjeseci.

