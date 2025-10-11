FOTO Sjećate li je se? Martina iz 'Ljubav je na selu' velika je zaljubljenica u putovanja, a evo kako sad izgleda

Mnogi gledatelji showa "Ljubav je na selu" pamte kandidatkinju Martinu Serdar. Martina je u nekoliko sezona pokušala naći ljubav, no službeno smo je upoznali u internacionalnoj sezoni kada se borila za naklonost Srećka Ponjavica iz Kanade. Tada je otkrila da ju zanima modeling, a natjecala se i za kraljicu Zagreba. Martina je na kraju sezone došla u finale s Antonijom Beščec, no Srećko se za romantično putovanje ipak odlučio za Antoniju. U show se vratila kod farmera Josipa Tratnjaka, a bila je i kod pokojnog farmera Josipa Vodičke. Za sebe kaže da je komunikativna, druželjubiva, vedra i pozitivna osoba koja voli pomagati drugima.

Nakon showa Martinu možemo vidjeti na Instagram profilu na kojem dijeli fotografije s putovanja, koja su joj, čini se, velika strast. Serdar je tako otkrila da je proputovala 129 država svijeta, a bila je i na Šri Lanki, u Turkmenistanu, Libiji i drugim prekrasnim mjestima. Prati je više od 8000 ljudi.

Inače, Martinu smo mogli vidjeti i u showu "Ženim sina?" Nove TV. I tamo je došla do kraja, a ostala sama s Brunom Filipovićem, no on joj svejedno nije stavio prsten na ruku. Kazao je kako za njega prsten ima mnogo veće značenje od samog prijateljstva te kako si još želi dati prostora.

- Mislim da imamo potencijala, to će se najbolje pokazati kada ovo završi. Ako Martina stvarno gaji neke emocije prema meni, mislim da stvarno neće biti nikakvog problema da joj jednog dana stavim ovaj prsten na ruku. Kratko i jasno, ostaje kod mene, bio je odlučan Bruno. Premda je Martina ta koju je naposljetku Bruno izabrao, kući je ipak otišla gorka okusa:

- Na neki način sam pobijedila, ali taj prsten nije na mojoj ruci. Malo me to pogodilo. Kroz što sam ja sve prošla, plakala, živcirala se zbog njih, trpjela i onda na kraju dobijem samo nekoliko riječi. Malo sam povrijeđena. Nadam se da će biti nešto nakon showa, ali ne znam, kazala je Martina.