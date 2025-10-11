FOTO Bila je fatalna plavuša i zvijezda filmskih hitova, a sada je ne biste prepoznali

Bridget Fonda, potomkinja slavne glumačke loze koja je svijetu podarila veličine poput Jane i Henryja Fonde, nekoć je bila jedna od najcjenjenijih glumica svoje generacije — prepoznatljiva po svom talentu, šarmu i zlatnoj kosi. Nakon prometne nesreće, udaje za kompozitora Dannyja Elfmana i rođenja sina Olivera, povukla se iz javnog života. Sada 61-godišnju glumicu paparazzi su nedavno snimili u Los Angelesu i mnogi su primijetili kako je njezina figura vitkija u odnosu na prije nekoliko mjeseci. Dok mnogi u Hollywoodu posežu za popularnim lijekom Ozempic, pretpostavlja se da je Bridget do vitkije figure došla prirodnim putem – uz pomoć zdrave prehrane i vježbanja. Na njezinoj ruci zapažen je i vjenčani prsten, čime je utišala glasine o bračnim problemima s Elfmanom, koje su mediji mjesecima širili. Špekulacije o mogućoj bračnoj krizi potaknule su i Elfmanove pravne poteškoće povezane s optužbama za seksualno uznemiravanje, koje je on u više navrata odbacio. No, čini se da Fonda i dalje stoji uz njega — mirno i dostojanstveno, kao i uvijek.

Bridget Jane Fonda rođena je 27. siječnja 1964. u Los Angelesu, u obitelji duboko ukorijenjenoj u svijet filma. Kći glumca Petera Fonde i umjetnice Susan Jane Brewer, unuka legendarnog Henryja i nećakinja slavne Jane Fonda, odrasla je okružena glumačkom tradicijom. Na filmu se prvi put pojavila s pet godina, u kultnom ostvarenju svog oca Easy Rider (1969.), u ulozi djeteta u hipi komuni. Iako je odrasla u sjeni slavnog prezimena, interes za glumu probudio se tek u srednjoj školi, nakon nastupa u predstavi Harvey. Upisala je glumu na Tisch School of the Arts Sveučilišta u New Yorku te diplomirala na Lee Strasberg Theatre Instituteu 1986. godine. Odbijala je oslanjanje na slavne rođake, odlučna da uspjeh postigne vlastitim trudom. Ipak, kasnije je priznala da je svijest o nepotizmu uvijek bila prisutna pri procjeni njezina uspjeha. Krajem 1980-ih počela je graditi ozbiljniju karijeru pojavljujući se u filmovima Aria (1987.), Shag (1988.) i Skandal (1989.), koji joj je donio nominaciju za Zlatni globus. Pravi proboj uslijedio je 1990. godine ulogom novinarke u Coppolinom filmu Kum III. Devedesete su bile njezino desetljeće — nizala je uloge u raznim žanrovima: od romantične komedije Samci (1992.) i trilera Oglas donosi smrt (1992.), do akcijskog filma Put bez povratka (1993.) i romantične komedije Napojnica od dva milijuna dolara (1994.). Kritičari su isticali njezinu hrabrost u odabiru projekata, balansirajući između nezavisnih filmova i hollywoodskih hitova.

Radila je s uglednim redateljima poput Bernarda Bertoluccija (Mali Buda, 1993.), Noaha Baumbacha (Gospodin Ljubomorni, 1997.) i Paula Schradera (Dodir, 1997.). Uloga Melanie u Tarantinovu Jackie Brownu (1997.) donijela joj je kultni status, a triler Jednostavan plan (1998.) pokazao njezinu sposobnost da utjelovi kompleksne, moralno ambivalentne likove. Za ulogu u TV filmu In the Gloaming (1997.) nominirana je za nagradu Emmy, a odbila je glavnu ulogu u seriji Ally McBeal kako bi se posvetila filmu. Početkom 2000-ih, unatoč uspjehu, Bridget Fonda odlučila je usporiti. Nakon filmova Poljubac zmaja (2001.) i The Whole Shebang (2001.), pojavila se posljednji put u TV filmu Snježna kraljica (2002.). Godinu kasnije doživjela je tešku prometnu nesreću na Pacific Coast Highwayju, iz koje je, srećom, izašla s lakšim ozljedama, ali i duboko potresena. U studenom iste godine udala se za skladatelja Dannyja Elfmana, a 2005. rodila sina Olivera. Od tada je gotovo potpuno nestala iz javnosti, odlučna da živi izvan reflektora. Posljednji put službeno se pojavila 2009. na premijeri Tarantinovih Nemilosrdnih gadova.

Bridget Fonda nikada nije ponudila veliko objašnjenje za svoje povlačenje. No tragovi njezine odluke mogu se pronaći u starim intervjuima. Često je govorila o nesigurnosti, perfekcionizmu i teretu slavnog prezimena. „Stalno me muči glas koji govori: Trebala bi biti bolja“, priznala je jednom prilikom. U razgovoru iz 1997. citirala je riječi svoje majke: „Shvatiš da ti se život neće dogoditi sam od sebe. Moraš ga sama stvoriti.“ Čini se da je upravo to i učinila. Na pitanje paparazza 2023. godine hoće li se ikada vratiti glumi, s osmijehom je odgovorila: „Ne mislim tako – previše je lijepo biti običan čovjek.“