Najosebujniji vatreni suprugu bivšu sportašicu upoznao je kao tinejdžer, a nedavno su postali roditelji

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 22 sata započinje svoje putovanje na Svjetskom prvenstvu, a protivnik Dalićevim izabranicima bit će stari znanci - reprezentativci Engleske. Iako najvjerojatnije neće dobiti priliku startati na golu od prve minute, vratar Dominik Kotarski spremno čeka eventualnu priliku i jedan je od najomiljenijih vatrenih.

Podsjetimo, golman danskog Copenhagena u listopadu prošle godine je putem svog Instagram profila otkrio najljepše vijesti. Kotarski je objavio emotivnu crno-bijelu fotografiju kojom je dao do znanja da on i supruga Bernarda čekaju prvo dijete. Na fotografiji se vide malene dječje tenisice koje par drži, a u prvom planu ističe se i Bernardin trudnički trbuh. Uz objavu koja je rastopila srca, Kotarski je kratko napisao "2026" uz emotikon srca, aludirajući na godinu u kojoj će njihova obitelj dobiti pojačanje. Prinova je stigla u travnju ove godine, a Dominik i Bernarda sretnu vijest ovjekovječili su još jednom fotografijom. Par koji svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, ovim je potezom razveselio mnoge i podijelio djelić svoje sreće. Inače, Dominik je na okupljanju reprezentacije privukao pažnju tetovažom na vratu, čime je stekao titulu najosebujnijeg vatrenog.

Ljubavna priča Dominika i Bernarde započela je u srednjoškolskim danima, a vezu su okrunili brakom u lipnju 2021. godine. Njihovo vjenčanje za stotinjak uzvanika bilo je, prema pisanju medija, upamćeno po raskošnoj dekoraciji s više od 5000 božura, što je stvorilo uistinu romantičnu atmosferu za njihov poseban dan. Mladenka je za ovu prigodu pred stotinjak uzvanika izabrala dugu, usku bijelu haljinu s dugim rukavima, dok je Dominik bio elegantan u sivom odijelu.

Naš najosebujniji reprezetativac i supruga objavili najljepšu vijest, nižu se čestitke

Ono što je manje poznato jest da je i Bernarda bivša sportašica. Uspješno se bavila košarkom, no u jednom je trenutku donijela veliku odluku i napustila vlastitu sportsku karijeru kako bi se posvetila studiju ekonomije i pružila bezrezervnu podršku Dominiku u njegovim nogometnim ambicijama i profesionalnom putu.

Koliko mu supruga znači, Kotarski nikada nije skrivao. - Ona mi nije samo žena nego i najbolji prijatelj i sestra, sve u jednom - rekao je jednom prilikom. Cijeni i njezinu iskrenost, istaknuvši da mu je upravo ona najveći kritičar nakon utakmica. Dok on rado dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, Bernarda ostaje samozatajna te svoj profil na Instagramu drži zaključanim. Dolazak prinove bit će kruna njihove ljubavi koja je prerasla u čvrstu i neraskidivu životnu zajednicu.