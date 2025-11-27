Naši Portali
FOTO Zapalila Instagram: Slavna manekenka i voditeljica (40) u minijaturnom crvenom bikiniju izgleda nestvarno dobro

Foto: Profimedia
27.11.2025.
u 15:15

U seriji fotografija koje je podijelila sa svojim obožavateljima, 40-godišnja Bar Refaeli pozira u teksturiranom crvenom bikiniju koji savršeno naglašava njezinu preplanulu put i atletsku građu

Slavna izraelska manekenka i poduzetnica Bar Refaeli ponovno je dokazala zašto je već desetljećima jedna od najtraženijih žena u svijetu mode. Iako smo već duboko zagazili u studeni 2025. godine, za ovu ljepoticu ljeto kao da nikada ne prestaje. Najnovijom objavom na društvenim mrežama, Bar je svoje milijune pratitelja ostavila bez daha, pokazavši besprijekornu figuru u kupaćem kostimu koji neodoljivo podsjeća na kultne scene iz serije "Spasilačka služba".

U seriji fotografija koje je podijelila sa svojim obožavateljima, 40-godišnja Bar Refaeli pozira u teksturiranom crvenom bikiniju koji savršeno naglašava njezinu preplanulu put i atletsku građu. Prva fotografija, snimljena kao odraz u velikom ogledalu luksuzne kupaonice, otkriva njezine isklesane trbušne mišiće i vitke noge, dokazujući da je i nakon tri trudnoće u životnoj formi. Ambijent odiše luksuzom, s bijelim zavjesama i mramornim detaljima koji stvaraju savršenu pozadinu za njezinu jednostavnu, ali efektnu pojavu.

No, ono što je posebno oduševilo njezine pratitelje nisu samo savršene poze, već i spontanost zabilježena na ostalim fotografijama. Bar se može vidjeti kako uživa u bazenu, mokre kose zalizane unatrag, s minimalno ili nimalo šminke na licu. Njezin blistav ten i zarazan osmijeh dominiraju kadrovima, dok se u pozadini naziru visoki neboderi i zelenilo, sugerirajući da manekenka uživa u nekoj urbanoj oazi, vjerojatno na krovu ekskluzivnog hotela ili privatne rezidencije.

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'
1/16

Na jednoj od fotografija Bar se sramežljivo smije prekrivajući lice rukama, dok na drugoj zamišljeno gleda u daljinu, pokazujući profil koji je krasio naslovnice najprestižnijih svjetskih magazina. Zlatni nakit – decentna ogrlica i sat – jedini su dodaci koji upotpunjuju ovaj ljetni, opušteni izgled.

Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju komentari oduševljenih fanova iz cijelog svijeta. Mnogi su odmah primijetili sličnost s kultnom estetikom 90-ih, pa je jedan od komentara glasio: "Baywatch vibes", uz emotikone zvjezdica. Pratitelji nisu štedjeli na komplimentima, a riječi poput "Wow", "Apsolutno" i "Prekrasna, nemam riječi" dominirale su sekcijom komentara.
Ova objava dolazi u trenutku kada Bar Refaeli proživljava novu renesansu u svojoj karijeri. Kraj 2024. i 2025. godina bile su izuzetno plodonosne za izraelsku zvijezdu. U ožujku 2025., Bar je službeno objavila svoj veliki povratak kao zaštitno lice kultnog izraelskog modnog brenda Castro. Ovaj potez ima posebnu sentimentalnu vrijednost jer označava puni krug u njezinoj karijeri – naime, Bar je bila lice istog brenda prije otprilike 25 godina, na samim počecima svog modnog puta. Obnovljena suradnja uključivala je i snimanje kampanje za blagdansku kolekciju, čime je Bar potvrdila svoj status ikone koja nadilazi trendove.

Osim modelinga, Bar je u veljači 2025. godine zaplovila i u poduzetničke vode industrije ljepote lansiranjem vlastitog brenda za njegu kože. Sudeći po njezinom blistavom tenu na ovim fotografijama, ona je sama sebi najbolja reklama. Njezin poslovni portfelj već je impresivan, s vlasničkim udjelima u tvrtkama poput proizvođača dizajnerskih naočala Carolina Lemke i e-trgovine donjeg rublja Under.me, koju je pokrenula još 2011. godine.

Iza glamuroznih fotografija i uspješnih poslovnih pothvata stoji stabilan obiteljski život. Bar je od 2015. godine u sretnom braku s izraelskim biznismenom Adijem Ezrom, s kojim ima troje djece. Iako je njezin ljubavni život u prošlosti, uključujući vezu s Leonardom DiCapriom, bio česta tema tabloida, posljednjih deset godina Bar uživa u mirnoj obiteljskoj luci. Njezina sposobnost da balansira majčinstvo, brak i zahtjevnu karijeru modela i televizijske voditeljice (podsjetimo, vodila je X Factor Izrael i Euroviziju 2019. u Tel Avivu) inspiracija je mnogim ženama.

