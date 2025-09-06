Preminuo frontmen kultne rock grupe iz 60-ih, znamo ih po velikom hitu

Mark Volman, jedan od osnivača utjecajne rock grupe The Turtles iz 1960-ih i pjevač poznat kao "Flo" iz dua Flo & Eddie, preminuo je u petak u Nashvilleu u 79. godini. Njegovi predstavnici potvrdili su za Rolling Stone da je smrt nastupila nakon kratke i iznenadne bolesti. Volman se posljednjih godina borio i s demencijom s Lewyjevim tjelešcima, koja mu je dijagnosticirana 2020., no unatoč teškoj dijagnozi, svoju je bolest javno otkrio tek 2023. te je nastavio nastupati gotovo do samog kraja, pokazujući nevjerojatnu posvećenost glazbi i publici.

Rođen u Los Angelesu 1947., Volman je u srednjoj školi upoznao Howarda Kaylana, s kojim će postati doživotni kreativni partner. Njihov prvi bend The Crossfires ubrzo je evoluirao u The Turtles, a već 1965. postižu prvi veliki uspjeh obradom pjesme Boba Dylana "It Ain’t Me Babe". Ipak, pjesma koja je definirala njihovu karijeru i postala bezvremenski klasik jest "Happy Together" iz 1967. godine. Ta optimistična himna provela je tri tjedna na prvom mjestu Billboardove ljestvice i postala jednim od najprepoznatljivijih zvukova "Ljeta ljubavi". Uspjeh su nastavili nizati i s hitovima poput "She’d Rather Be With Me", "Elenore" i "You Showed Me".

Nakon raspada The Turtlesa 1970. zbog pravnih sporova s izdavačem, Volman i Kaylan nisu odustali. Zbog ugovornih ograničenja, reinventirali su se kao humoristični duo Flo & Eddie. Ključan trenutak bio je poziv legendarnog Franka Zappe da se pridruže njegovom bendu The Mothers of Invention. To im je partnerstvo otvorilo vrata u svijet avangardne glazbe, omogućivši im da istraže svoju kreativnost na način koji komercijalni pop svijet nije dopuštao. Upravo su sa Zappom nastupali na koncertu u Montreuxu čiji je požar nadahnuo Deep Purple za kultnu pjesmu "Smoke on the Water".

Kao duo Flo & Eddie, Volman i Kaylan postali su jedni od najtraženijih pratećih vokala sedamdesetih. Njihove prepoznatljive harmonije obogatile su pjesme nekih od najvećih imena u povijesti glazbe. Svoj vokalni pečat ostavili su na hitu "Bang a Gong (Get It On)" grupe T. Rex, a Bruce Springsteen ih je angažirao za svoj prvi Top 10 hit "Hungry Heart". Surađivali su i s umjetnicima kao što su John Lennon, Alice Cooper i Blondie. Njihova svestranost nije poznavala granice, pa su skladali glazbu i za dječje televizijske serije, uključujući popularne "Strawberry Shortcake" i "The Care Bears".

Volman je razvio i izniman poslovni instinkt. On i Kaylan vodili su dvije značajne pravne bitke koje su promijenile glazbenu industriju. Prva je bila tužba protiv hip-hop grupe De La Soul zbog neovlaštenog korištenja semplova, što je postavilo presedan koji je zauvijek promijenio pravila sempliranja. Kasnije su pokrenuli kolektivnu tužbu protiv satelitskog radija SiriusXM zbog neisplaćivanja tantijema za pjesme snimljene prije 1972., što je pomoglo u donošenju zakona koji je osigurao zaštitu autorskih prava za starije snimke.

U zrelim godinama, Volman se vratio obrazovanju, stekavši diplomu i magisterij na Sveučilištu Loyola Marymount. Svoje bogato iskustvo prenosio je na mlađe generacije kao cijenjeni profesor glazbenog biznisa na Sveučilištu Belmont u Nashvilleu. Godine 2023. objavio je svoje memoare "Happy Forever". Do samog kraja ostao je vjeran pozornici, vodeći godišnje "Happy Together" turneje čak i nakon što se Kaylan povukao. Iza sebe je ostavio partnericu Emily, bivšu suprugu Pat, kćeri Hallie i Sarinu te brata Phila, ali i neizbrisiv trag kao glazbenik, inovator i mentor.