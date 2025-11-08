FOTO Nives Celzijus ima recept za prste polizat! Evo trik za savršene fritule

Pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica, 43-godišnja Nives Celzijus, neke dane posvećuje isključivo obiteljskim trenucima i pripremi slastica. Na svom je Instagramu podijelila recept za fritule, otkrivši tajni sastojak koji im daje iznimnu mekoću i fin okus. Svoju kulinarsku vještinu snimila je njezina kći Taisha, dok Nives, u opuštenom kućnom izdanju, pokazuje kako se snalazi u kuhinji.

"Obično radim odokativno, ne držim se strogo recepta. Za fritule koristim oko 4 decilitra tekućeg jogurta, a brašna stavljam otprilike 400 grama, uz mogućnost da dodam još, ovisno o gustoći smjese. Dodajem jedno jaje, vanilijin šećer, prstohvat soli, suhi kvasac i pola praška za pecivo te malo rakije ili ruma. U smjesu idu i dvije naribane jabuke, jer volim da u biskvitima obogate okus i daju im dodatnu sočnost. Važno je da budu što sitnije naribane", objasnila je Nives.

"Dodam i dvije žlice običnog šećera. Smjesa ne smije biti ni pregusta ni prerijetka. Fritule stavljam u vruće ulje žlicom i okrećem dok ne postanu zlatno smeđe sa svih strana. Ne obraćam pažnju na njihov izgled, važno mi je samo da su ukusne", napomenula je.

Što se tiče dodataka, svatko u obitelji ima svoj omiljeni. "Leone ih najčešće pospe šećerom u prahu, dok ih mi ostali mažemo čokoladnim namazom", otkrila je, dijeleći jedan od njihovih obiteljskih rituala.

Nedavno je Nives podijelila još jedan zabavan, ali pomalo neugodan trenutak iz svog života. Naime, dok je bila u kupovini, njezine uske traperice popucale su prilikom saginjanja, otkrivši crno čipkasto rublje. Prijatelj je snimio cijelu situaciju, što je Nives kasnije podijelila na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

"Što će vam neprijatelji kad imate ovakve prijatelje?", napisala je uz video, dodajući kako je jedina pozitivna stvar bila to što se nesreća dogodila pred kraj radnog vremena, kad nije bilo puno ljudi u trgovini. "Znači, moja su se hlače rascvjetale i ja tako hodam po cijelom Metrou s tom rascvjetanom guzicom, a ovaj majmun nije htio reći, nego je još i snimao (pokazujući na svog prijatelja). Sreća da je bio prazan Metro, pa nadam se da to nitko nije vidio", zaključila je uz osmijeh.