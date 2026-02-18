Marijana Mikulić odgovorila kritičarima: 'Lako tebi? Nikad vam ne bilo ni pola onoga što sam ja prošla'

Glumica Marijana Mikulić podijelila je na svom Instagram profilu dirljiv video koji prikazuje isječke iz njezina privatnog života, od igre s djecom i obiteljskih izleta do terapijskih vježbi i učenja vožnje bicikla. No, ono što je privuklo najviše pažnje jest njezin opširan i brutalno iskren opis objave u kojem se obračunala s čestim, ali površnim komentarima poput "Lako tebi". Mikulić je navela cijeli niz rečenica koje joj ljudi upućuju, a koje umanjuju njezin trud i uspjeh: "Ništa ti ne bi postigla radom da on nema potencijal", "Imala si baš sreće s tom predstavom", "Lako ti je kad Josip pomaže i doma i oko djece", "Samo koristiš dijete za promociju". Glumica je odlučno stala na kraj takvim komentarima, upitavši se koji je motiv iza njih, nagađajući da se radi o ljubomori, zavisti ili nezadovoljstvu vlastitim životom.

"Stotine besanih noći, milijarde odrađenih terapija i doma i kod stručnjaka, karijera po strani godinama... i onda netko kaže lako tebi", napisala je Mikulić, ogolivši dušu pred svojim pratiteljima. Svoju snažnu poruku zaključila je blagoslovom, ali i oštrom opomenom: "Bog vas blagoslovio, i nikad vam ne bilo ni pola toga što sam ja morala proći da bih došla tu gdje sam sada! Zavirite u svoju nutrinu, svoje živote, time se pozabavite." Njezina autobiografska monodrama "MARE #ženamajkaglumica" postala je apsolutni hit početkom 2026. godine, a ulaznice za izvedbe u dvorani Vatroslava Lisinskog rasprodaju se u rekordnom roku. Predstava, u kojoj na humorističan i iskren način progovara o balansu između majčinstva, braka i karijere, očito je odjeknula među publikom, no uspjeh je, kako i sama ističe, rezultat godina teškog rada.

Mikulić je u javnosti poznata i kao velika zagovornica podizanja svijesti o autizmu, otvoreno govoreći o izazovima s kojima se susreće kao majka trojice sinova, od kojih najmlađi, Jakov, ima poremećaj iz spektra autizma. Njezina borba za sinov napredak, koju često dijeli na društvenim mrežama, inspiracija je mnogim roditeljima u sličnim situacijama. Krajem 2025. godine najavila je i rad na dokumentarnom filmu o autizmu, s ciljem edukacije javnosti i pružanja nade drugim obiteljima. Nije trebalo dugo da ispod objave stignu stotine poruka podrške i ohrabrenja. Pratitelji su pohvalili njezinu snagu, hrabrost i iskrenost, poručivši joj da se ne obazire na zlonamjerne komentare. "Marijana, kapa Vam do poda za svu ljubav, strpljenje, snagu i volju koju dajete za svoju obitelj", napisala je jedna pratiteljica. Druga je dodala: "Vi ste osoba vrijedna divljenja u svim aspektima. Nažalost, neke pokreće samo zavist i ljubomora na komentar."