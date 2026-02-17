FOTO U obitelj Marijane Mikulić stigla prinova: 'Jedan mladi gospodin se odlučio roditi baš danas'

Glumica Marijana Mikulić, poznata po svojoj otvorenosti na društvenim mrežama, ponovno je raznježila svoje pratitelje objavivši jednu od najljepših obiteljskih vijesti. Postala je teta, a radost zbog dolaska novog člana obitelji nije mogla sakriti. Na svojem Instagram profilu podijelila je preslatku fotografiju novorođenog nećaka, sina njezinog brata Luke, a u dirljivoj poruci otkrila je i jednu posebnu zanimljivost koja je ovaj dan učinila dvostruko sretnim. - Mom bratu Luki Mikuliću je rođendan. Ali jedan mladi gospodin se odlučio roditi baš danas i dijeliti sa svojim tatom ovaj divan dan. Dobro došao njuškice mala slatka. Bravo za mamu. Oooo Happy DAY - napisala je ponosna teta, a njezina objava, koju možete pogledati OVDJE, u kratkom roku prikupila je lavinu pozitivnih reakcija i čestitki.

Činjenica da otac i sin od sada dijele rođendan posebno je oduševila njezine pratitelje, koji su obitelji Mikulić uputili brojne tople želje. Marijana, koja sa suprugom Josipom već dvadeset godina gradi obiteljsko gnijezdo i majka je trojice sinova, Ivana, Andrije i Jakova, često ističe koliko joj je važna obiteljska podrška i povezanost. Upravo zbog toga, dolazak nećaka za nju predstavlja neizmjernu sreću, a njezina iskrena reakcija samo je potvrdila koliko cijeni obiteljske trenutke. Svojom objavom još je jednom pokazala kako su joj najveće životne radosti vezane uz njezine najbliže.

Glumica nikada nije skrivala ni teže trenutke iz privatnog života, otvoreno govoreći o izazovima roditeljstva i braka. Nedavno je u emisiji 'Kod nas doma' otkrila kako su ona i suprug Josip uspjeli spasiti svoj brak nakon teškog razdoblja. - Muž, nakon što je bio godinu dana u Njemačkoj, ja sam stvarno pukla, doslovno. Burnout je bio dijagnosticiran i ja sam rekla: 'Znaš što, sljedeću godinu nas dvoje idemo obnoviti naš odnos. Idemo svaki tjedan na dejt' - ispričala je tada, istaknuvši kako ih je ta odluka doslovno spasila.

Naglasila je kako je obostrani trud ključan za uspjeh veze te je pohvalila supruga koji je preuzeo velik dio obaveza kako bi joj omogućio da se ostvari. - Mora muškarac isto potegnuti da bi žena mogla ostvariti taj važan dio sebe, tako da to je nas negdje izvuklo - dodala je. Upravo zbog te iskrenosti i spremnosti da podijeli i uspone i padove, Marijana Mikulić postala je jedna od omiljenih javnih osoba, a vijest o novom članu obitelji njezini pratitelji dočekali su s velikim veseljem, kao da se radi o njihovoj vlastitoj sreći.