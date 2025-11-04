Naši Portali
Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
VIDEO Svi se rugaju Meghan Markle zbog novog recepta: 'Napravila je običnu kuhanu začinjenu vodu'

04.11.2025.
u 13:02

U videu koji je objavila 44-godišnja vojvotkinja od Sussexa demonstrirala je kako koristi svoju mješavinu začina Spiced Cider Mulling Spice Kit (vrijedan 16 dolara) iz svoje božićne linije kako bi pripremila topli, ugodan napitak u kojem svi mogu uživati.

Kulinarske vještine Meghan Markle ponovno su se našle pod povećalom javnosti nakon što je na Instagramu objavila novi "recept" iz svoje lifestyle kolekcije As Ever. Ovoga puta kritike su joj upućene zbog, kako su mnogi opisali, obične "kuhane začinjene vode". U videu koji je objavila 44-godišnja vojvotkinja od Sussexa demonstrirala je kako koristi svoju mješavinu začina Spiced Cider Mulling Spice Kit (vrijedan 16 dolara) iz svoje božićne linije kako bi pripremila topli, ugodan napitak u kojem svi mogu uživati.

Prema njezinom objašnjenju, za recept je potrebno prokuhati veću količinu vode, maknuti lonac s vatre, a zatim dodati mješavinu začina kako bi se "upila". Nakon toga, napitak se ulijeva u čaše, dodaju se štapići cimeta, kriške limuna i žličica brendiranog meda (28 dolara) kako bi se "pojačala okuse".

Za "odrasliju verziju" preporučuje malo alkohola po izboru, no naglašava da je napitak "najumirujući bez alkohola, osobito po hladnom vremenu". Recept je odmah izazvao lavinu komentara i šala na društvenim mrežama. Mnogi su vojvotkinju optužili da je "izmislila topli napitak koji već postoji i zove se voda". "Ako se ne varam, Meghan Markle je upravo napravila kuhanu začinjenu vodu? Zar se ti začini ne dodaju u jabukovaču ili vino? Ne u vodu?", "Hahaha ona servira osvježivač zraka u šalici!", "Čini se da radi začinjeni čaj jer nema pojma što radi", "Ona doslovno skuha lonac vode sa začinima i poslužuje to kao piće. Mulling začini se koriste za obogaćivanje vina, čaja ili jabukovače, a ne za aromatiziranje slavine", "Ovo je ista žena koja nas je učila konzervirati hranu dok je držala kliješta naopako. Ovo nije hot toddy, to je ono što ostali koristimo kao potpourri da nam kuća miriše", samo je dio oštrih komentara koji se zasigurno neće svidjeti bivšoj glumici.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove
Ključne riječi
začini vruća voda kuhinja kuhanje recept Meghan Markle showbiz

