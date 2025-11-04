Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
Poslušaj
Prijavi grešku
ZABORAVLJENA LEGENDA

Tragičan kraj omiljene Zagrepčanke: Umrla je sama, teška svega 30 kg, a sa scene se povukla zbog nesretne ljubavi

Foto: Youtube Screenshot
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
04.11.2025.
u 11:53

Tužna sudbina Ane Štefok, zvijezde 60-ih i 70-ih, bolan je podsjetnik na jednu od najpopularnijih pjevačica bivše države, čiji je glas odzvanjao eterom

Na jučerašnji dan, trećeg studenog 2011. godine, u stanu u zagrebačkom naselju Zapruđe, preminula je jedna od najvećih hrvatskih pjevačica 20. stoljeća, Ana Štefok. Umrla je u 72. godini, sama, napuštena i gladna, teška svega 30 kilograma. Njezina smrt od posljedica srčanog udara šokirala je javnost i otvorila bolno pitanje o brizi društva za svoje zaslužne umjetnike. Rođena 1940. u Zagrebu, Ana je karijeru započela u crkvenom zboru, a zvjezdani status stekla je zahvaljujući zvonkom sopranu. Mediji su je zbog izvanredne interpretacije nazivali hrvatskom Connie Francis i domaćom Edith Piaf.

Prvi veliki trijumf ostvarila je na festivalu Zagreb ’64 s pjesmom "Balada", kad je svoju izvedbu ponovila čak 17 puta. Pobjede su se nastavile na sarajevskom festivalu Vaš šlager sezone 1968. s pjesmom "Molitva" te na Opatijskom festivalu 1970., gdje je izvela svoj vječni hit "Želim malo nježnosti i ljubavi". Iako Zagrepčanka, bila je vezana za očev kraj, što je ovjekovječila i pjesmom "Međimurje zeleno". Njezini hitovi i danas žive na radijskim postajama.

Zvijezda Ane Štefok počela se gasiti tijekom osamdesetih, a 1989. potpuno se povukla sa scene, navodno zbog nesretne ljubavi koja ju je gurnula u depresiju. Godinama je predano brinula o svom nepokretnom ocu Franji, sve do njegove smrti 2005. godine. Život daleko od javnosti postajao je sve teži, obilježen financijskim problemima i samoćom.

FOTO Velika fotogalerija finala: Kandidati oduševili transformacijama, a Dominik odnio pobjedu
1/33

Kako piše Medjimurski.hr, novinar Željko Slunjski, koji ju je poznavao, tvrdio je da Ana nije bila alkoholičarka, već žena slomljena životom i razočarana u prijatelje. Najpotresnije svjedočanstvo o njezinim posljednjim danima dala je kolegica Višnja Korbar. Dva dana prije Anine smrti, nazvala ju je da je pita kako je. Ana joj je jedva čujnim glasom odgovorila da je loše, da nema što jesti i da u kući ima tek polovicu starog kruha. Ironično, pjevačica koja je otpjevala legendarnu pjesmu "Želim malo nježnosti i ljubavi" umrla je bez ijednog i drugog, u zaboravu, dok je s druge strane ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi.
Ključne riječi
showbiz glazba godišnjica smrti smrt pjevačica ana štefok

Komentara 3

Pogledaj Sve
AN
anthropos
12:29 04.11.2025.

Sjećam se pjesme Reci Zagrebački festival 1967 (?), izvela je fantastično i savršeno, dugi pljesak oduševljene publike, nije bila kasnije tako dobro snimljena, na yutube se nađe samo u zivedbi Vice Vukova, isto jako dobro, ali šteta što je ne čujemo od ANe Štefok.

Avatar patkovic
patkovic
12:49 04.11.2025.

kome je ostao stan trebao je bolje paziti

Avatar rubinet
rubinet
12:10 04.11.2025.

ja želim malo nježnosti i ljubavi

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

67th Annual Grammy Awards Held in Los Angeles
INTERNET GORI

FOTO Mlada pjevačka zvijezda pokazala isklesano tijelo: Obožavateljice u deliriju, a on priznaje borbu s izgledom

Fotografija, snimljena u Glasgowu tijekom njegove svjetske turneje "American Heart", prikazuje Boonea kako pozira pokraj prijatelja Dawsona Willsa, ponosno pokazujući savršeno isklesane trbušne mišiće i zavidnu formu. U samo nekoliko sati, objava je postala viralna, a pjevač, dosad poznat prvenstveno po moćnom vokalu i energičnim scenskim nastupima, odjednom je postao i simbolom nevjerojatne fizičke transformacije

Učitaj još

Kupnja