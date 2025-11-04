Tragičan kraj omiljene Zagrepčanke: Umrla je sama, teška svega 30 kg, a sa scene se povukla zbog nesretne ljubavi

Na jučerašnji dan, trećeg studenog 2011. godine, u stanu u zagrebačkom naselju Zapruđe, preminula je jedna od najvećih hrvatskih pjevačica 20. stoljeća, Ana Štefok. Umrla je u 72. godini, sama, napuštena i gladna, teška svega 30 kilograma. Njezina smrt od posljedica srčanog udara šokirala je javnost i otvorila bolno pitanje o brizi društva za svoje zaslužne umjetnike. Rođena 1940. u Zagrebu, Ana je karijeru započela u crkvenom zboru, a zvjezdani status stekla je zahvaljujući zvonkom sopranu. Mediji su je zbog izvanredne interpretacije nazivali hrvatskom Connie Francis i domaćom Edith Piaf.

Prvi veliki trijumf ostvarila je na festivalu Zagreb ’64 s pjesmom "Balada", kad je svoju izvedbu ponovila čak 17 puta. Pobjede su se nastavile na sarajevskom festivalu Vaš šlager sezone 1968. s pjesmom "Molitva" te na Opatijskom festivalu 1970., gdje je izvela svoj vječni hit "Želim malo nježnosti i ljubavi". Iako Zagrepčanka, bila je vezana za očev kraj, što je ovjekovječila i pjesmom "Međimurje zeleno". Njezini hitovi i danas žive na radijskim postajama.

Zvijezda Ane Štefok počela se gasiti tijekom osamdesetih, a 1989. potpuno se povukla sa scene, navodno zbog nesretne ljubavi koja ju je gurnula u depresiju. Godinama je predano brinula o svom nepokretnom ocu Franji, sve do njegove smrti 2005. godine. Život daleko od javnosti postajao je sve teži, obilježen financijskim problemima i samoćom.

Kako piše Medjimurski.hr, novinar Željko Slunjski, koji ju je poznavao, tvrdio je da Ana nije bila alkoholičarka, već žena slomljena životom i razočarana u prijatelje. Najpotresnije svjedočanstvo o njezinim posljednjim danima dala je kolegica Višnja Korbar. Dva dana prije Anine smrti, nazvala ju je da je pita kako je. Ana joj je jedva čujnim glasom odgovorila da je loše, da nema što jesti i da u kući ima tek polovicu starog kruha. Ironično, pjevačica koja je otpjevala legendarnu pjesmu "Želim malo nježnosti i ljubavi" umrla je bez ijednog i drugog, u zaboravu, dok je s druge strane ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi.