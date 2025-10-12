FOTO Natjecatelj hipnotizirao Maju Šuput! Počela se nekontrolirano smijati i teturati: 'Past će'

U jučerašnjoj emisiji showa 'Supertalent' gledatelji su mogli vidjeti različite zanimljive nastupe. Jedan od njih jest i Sedina Puce, hipnotizera iz Bosne i Hercegovine koji je svojom pojavom i nastupom uspio napraviti ono što rijetkima polazi za rukom: istovremeno zabaviti, zaintrigirati i potpuno zbuniti žiri i publiku. ''Već kao dijete osjećao sam da sam drugačiji. Nisam se nikada uklapao u tu sliku našeg društva u kojem se nalazimo. Čitav svoj život sam mislio da sam čudan. Na kraju sam shvatio da jesam čudan, ali da to nije ništa negativno''. rekao je Sedin prije izlaska na pozornicu. Hipnozom se, kako kaže, počeo baviti slučajno i to najprije na sebi.

''S hipnozom sam iskreno počeo tako što sam na sebi eksperimentirao. U početku mi je trebalo sat, sat i pol, a sad mi treba par milisekundi da ti se dogodi to stanje''. Za Supertalent je pripremio poseban nastup, uz objašnjenje: ''U showu ću koristiti jedan drugi vid hipnoze, postoji ta scenska hipnoza koja nam pruža mogućnost da se malo i poigramo. Moj nastup ne ovisi samo o meni, nego i o ljudima koji budu radili sa mnom i koliko će biti spremni prepustiti se''.

Maja Šuput sve je iznenadila svojim zlatnim gumbom: 'Izgledalo je kao bajka'

Publika je pratila u potpunoj tišini dok je Sedin polako uvodio Maju Šuput u stanje hipnoze. Atmosfera se naglo promijenila kad se pjevačica, pod njegovim sugestijama, počela nekontrolirano smijati i teturati. ''Što se događa? Je l' treba ići spašavat?“, uzviknuo je Fabijan Pavao Medvešek, dok je Martina Tomčić zabrinuto rekla: ''Past će!''

No kad je hipnoza završila, Maja se nasmijala i priznala: ''Ja iz svog iskustva mogu reći da je ovo bilo nevjerojatno, ali nevjerojatno dobro! Stvarno sam se prepustila, baš sam ti dopustila da dođeš do mene. Jedino ne znam zašto sam se tako smijala!''

Davor Bilman istaknuo je tehnički aspekt Sedinova nastupa: ''Da samo maknemo hipnozu, ono što si ti uspio s mađioničarskom točkom usred hipnoze dovoljno je impresivno samo kao točka da prođe''.

Fabijan je dodao: ''Moram priznati da sam skeptičan oko tih stvari, ali stvarno je zabavno gledat da netko svojim riječima može upravljati ljudima''.

Nakon što je publika nagradila Sedina velikim pljeskom, žiri je jednoglasno odlučio – prošao je dalje.

Nakon njegovog nastupa, Maja se još dugo smijala, prisjećajući se kako je, barem nakratko, bila pod čarolijom hipnoze.

Inače, sinoć se za promjenu emisija emitirala au subotu, a ovo je bila treća audicijska emisija ove sezone.