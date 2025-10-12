Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
SUPERTALENT

FOTO Natjecatelj hipnotizirao Maju Šuput! Počela se nekontrolirano smijati i teturati: 'Past će'

Foto: Nova TV
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
12.10.2025.
u 11:09

Publika je pratila u potpunoj tišini dok je Sedin polako uvodio Maju Šuput u stanje hipnoze. Atmosfera se naglo promijenila kad se pjevačica, pod njegovim sugestijama, počela nekontrolirano smijati i teturati.

U jučerašnjoj emisiji showa 'Supertalent' gledatelji su mogli vidjeti različite zanimljive nastupe. Jedan od njih jest i Sedina Puce, hipnotizera iz Bosne i Hercegovine koji je svojom pojavom i nastupom uspio napraviti ono što rijetkima polazi za rukom: istovremeno zabaviti, zaintrigirati i potpuno zbuniti žiri i publiku. ''Već kao dijete osjećao sam da sam drugačiji. Nisam se nikada uklapao u tu sliku našeg društva u kojem se nalazimo. Čitav svoj život sam mislio da sam čudan. Na kraju sam shvatio da jesam čudan, ali da to nije ništa negativno''. rekao je Sedin prije izlaska na pozornicu. Hipnozom se, kako kaže, počeo baviti slučajno i to najprije na sebi.
''S hipnozom sam iskreno počeo tako što sam na sebi eksperimentirao. U početku mi je trebalo sat, sat i pol, a sad mi treba par milisekundi da ti se dogodi to stanje''. Za Supertalent je pripremio poseban nastup, uz objašnjenje: ''U showu ću koristiti jedan drugi vid hipnoze, postoji ta scenska hipnoza koja nam pruža mogućnost da se malo i poigramo. Moj nastup ne ovisi samo o meni, nego i o ljudima koji budu radili sa mnom i koliko će biti spremni prepustiti se''.

Maja Šuput sve je iznenadila svojim zlatnim gumbom: 'Izgledalo je kao bajka'
1/22

Publika je pratila u potpunoj tišini dok je Sedin polako uvodio Maju Šuput u stanje hipnoze. Atmosfera se naglo promijenila kad se pjevačica, pod njegovim sugestijama, počela nekontrolirano smijati i teturati. ''Što se događa? Je l' treba ići spašavat?“, uzviknuo je Fabijan Pavao Medvešek, dok je Martina Tomčić zabrinuto rekla: ''Past će!''

No kad je hipnoza završila, Maja se nasmijala i priznala: ''Ja iz svog iskustva mogu reći da je ovo bilo nevjerojatno, ali nevjerojatno dobro! Stvarno sam se prepustila, baš sam ti dopustila da dođeš do mene. Jedino ne znam zašto sam se tako smijala!''
Davor Bilman istaknuo je tehnički aspekt Sedinova nastupa: ''Da samo maknemo hipnozu, ono što si ti uspio s mađioničarskom točkom usred hipnoze dovoljno je impresivno samo kao točka da prođe''.

Fabijan je dodao: ''Moram priznati da sam skeptičan oko tih stvari, ali stvarno je zabavno gledat da netko svojim riječima može upravljati ljudima''.
Nakon što je publika nagradila Sedina velikim pljeskom, žiri je jednoglasno odlučio – prošao je dalje.

Nakon njegovog nastupa, Maja se još dugo smijala, prisjećajući se kako je, barem nakratko, bila pod čarolijom hipnoze.
Inače, sinoć se za promjenu emisija emitirala au subotu, a ovo je bila treća audicijska emisija ove sezone.

Ključne riječi
Maja Šuput Nova TV supertalent showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ŽIVOT NA VAGI

Nutricionistica Martina nakon sastanka s kandidatima: 'Vi ste najgora sezona dosad!'

Vidjevši da njezine poruke ne dopiru do njih i da se odgovornost prebacuje s jedne osobe na drugu, Martina je donijela konačnu, poraznu presudu. "Prehrana čini preko 80 posto vašeg uspjeha. Možete se vi ubijati od aktivnosti, ali ako niste posložili stanje na tanjuru, možemo se vidjeti u drugoj, trećoj, petoj sezoni 'Života na vagi'," rekla je, a zatim na pitanje gdje su u usporedbi s prijašnjim kandidatima, odgovorila bez oklijevanja.

Učitaj još