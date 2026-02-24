Naši Portali
INSPIRATIVNA PRIČA

Nećete vjerovati kojim se poslovima bavio novi Gospodin Savršeni: 'Bio sam potrčko'

24.02.2026.
u 21:30

Petar s razlogom nosi titulu Gospodina Savršenog jer se njegova prava privlačnost krije u nečemu jednostavnom, no rijetkom - u muškarcu koji zna koliko vrijedi rad, koliko vrijedi riječ i koliko vrijedi žena koja stoji pored njega

Neki muškarci osvajaju osmijehom. Neki titulom. Neki profilom na društvenim mrežama. A onda je tu Petar - muškarac koji je prvo naučio što znači raditi, pa tek onda što znači uspjeti. Danas ga gledamo u showu 'Gospodin Savršeni', okruženog kamerama i djevojkama koje pokušavaju osvojiti njegovo srce. No njegova priča nije počela pod reflektorima. Počela je puno ranije. I puno konkretnije.

„Svoje prve poslove počeo sam sa 16 godina, bio sam u malinama te čistio snijeg po parkovima“, otkriva Petar. Dok su drugi planirali izlaske i čekali vikend, on je, uz treniranje košarke, razmišljao i kako zaraditi prvi ozbiljniji novac. „Prodavao sam karte za koncerte, radio razne promocije, organizirao neke male tulume, bio šanker, sudac u košarci“..., nabraja Petar i kroz smijeh se prisjeća kako je bilo tijekom srednje škole raditi vikendom u baru.

Novi Gospodin Savršeni čistio je snijeg po parkovima i vikendom radio u baru: 'Bio sam potrčko'
„Bio sam potrčko. Bio sam dosta mlad, ali oko mene su bili dosta iskusniji ljudi pa sam učio od njih“, kaže Petar koji je između šanka, sportskih dvorana i sezonskih poslova polako gradio stav i karakter. Zbog djeda nogometaša, oca trenera i majke učiteljice, u njegovoj se kući znalo što znače disciplina, podrška, pa kad mu se otvorila prilika za Milano, odlučno je prihvatio još jedan izazov.

No Petar u Dubaiju nije bio samo model. Bio je asistent kustosu galerije, ušao je u posao s ručno rađenim luksuznim namještajem, povezao dizajn, klijente i estetiku jer ne želi ovisiti o jednom poslu, ne želi ovisiti ni o kome i možda je baš zato zanimljivo kako pristupa ženama.

Kad razgovara s djevojkama u 'Gospodinu Savršenom', uvijek ga zanima kakva su iskustva stvarale tijekom odrastanja. „Godine su broj, ali opet, imaju neku težinu. Sve je do toga koliko je neka osoba prošla u životu. Dosta to govori o zrelosti djevojke“, smatra Petar. 

Marko Vargek: 'Teško mi pada odvojenost od zaručnice, a s novim Gospodinom Savršenim sam pričao o rukometu'
U vremenu u kojem odnosi često počnu i završe u nekoliko poruka, Petar bira drugačiji tempo. Ne zalijeće se, ne igra igrice, kod njega stvari imaju svoj ritam - sporiji, ali dublji. „Razumijevanje, vjerovati jedno drugome, podrška, dobrota, ljubav, iskrenost“, otkriva što mu je najvažnije u vezi.

Petar s razlogom nosi titulu Gospodina Savršenog jer se njegova prava privlačnost krije u nečemu jednostavnom, no rijetkom - u muškarcu koji zna koliko vrijedi rad, koliko vrijedi riječ i koliko vrijedi žena koja stoji pored njega.

Show 'Gospodin Savršeni' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

