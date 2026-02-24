FOTO Dean Kotiga na Tajlandu napravio nešto što je sve nasmijalo: ‘Samo nam se vrati’

Dean Kotiga, poznat kao lovac u HRT-ovim kvizovima "Potjera" i "Superpotjera" te po britkom humoru na društvenim mrežama, trenutno uživa na odmoru na Tajlandu. Svoju posljednju objavu poslao je s čuvene plaže Maya Beach, a najnovija fotografija prikazuje ga na pješčanoj plaži u kratkim hlačama, tenisicama i čarapama. Svoj je modni odabir popratio komičnim opisom: - Da ostane zabilježeno da se 23.2.2026. nakon podužeg vremena na čuvenoj Maya Beach netko konačno prošetao u čarapama - napisao je Kotiga.

Nije trebalo dugo da se na objavi zaredaju duhoviti komentari. Njegovi pratitelji, naviknuti na ovakve simpatične šale, spremno su prihvatili humor. - Skini čarape, samo nam se vrati - poručio mu je jedan od njih. Drugi su se nadovezali u sličnom tonu s komentarima poput: - "Jesu li te vratili u more?", "Točno se vidi da si sportski tip...", "Uzmi srednju i vrati nam se" - pisali su omiljenom lovcu.

Sinoc dodjem cekirat restoran koji mi je bio napet, milijun ljudi u redu, kaze ovaj 38. ste stol po redu cekanja, najmanje sat vremena, mislim si nema tog boga i malo snimam situaciju kad cujem neke nase, dvojica likova jedu desert, ja ladno uletim kazem alo nasi ajd desert je na — Dean Kotiga (@deankotiga) February 20, 2026

Ovaj modni potez nije jedina anegdota s njegovog tajlandskog putovanja. Nekoliko dana ranije opisao je kako je domišljatošću izbjegao dugo čekanje u prepunom restoranu. Umjesto da čeka u redu sat vremena, Kotiga je primijetio goste s Balkana, Srbina i Slovenca, kako završavaju s desertom. Iskoristivši zajednički jezik i mentalitet, bez problema im je, kako sam kaže, "uletio" za stol i tako zaobišao gužvu.

- Sinoć dođem čekirati restoran koji mi je bio napet. Milijun ljudi u redu, kaže ovaj 38. ste stol po redu čekanja, najmanje sat vremena. Mislim si nema tog boga i malo snimam situaciju kad čujem neke naše, dvojica likova jedu desert. Ja ladno uletim i kažem 'Alo naši, ajde desert je na mene al' dajte da tu sjednem s vama i naručim da ne čekam bezveze sat vremena.' Kaže ovaj jedan 'sedi, bre', naručim, hrana dođe za doslovno četiri minute. Mislim si KAKVIH CRNIH 38 STOLOVA ČEKANJA, SNAĆI ĆE SE NAŠ ČOVJEK PO SVIJETU. Miha Slovenac i Vladimir Srbin, igra rokenrol, cijela Jugoslavija. Na kraju ostali sjedit i pričat sat i po o svemu i svačemu, mnogo lijepo bilo. Kasnije ovaj proziva i mene i moj stol, a ja se naravno pravim mutav hehehe balkanjerosi - podijelio je živopisni susret Kotiga.