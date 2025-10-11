Maja Šuput sve je iznenadila svojim zlatnim gumbom: 'Izgledalo je kao bajka'

U trećoj epizodi dvanaeste sezone Supertalenta led je probio Mario Sušinjak, 26-godišnjak iz Donje Stubice koji radi kao skladištar. Iako mu je ovo bio prvi nastup, Mario je na pozornicu zakoračio opušteno, s osmijehom i nevjerojatno pozitivnom energijom. Žiri je u početku bio pomalo skeptičan, no čim je zapjevao pjesmu Giuliana „Srna i vuk“, Maja je odmah ustala i zaplesala, a svi su članovi žirija ostali oduševljeni njegovim glasom i karizmom. „Kakvo si ti iznenađenje!“ uzviknula je Maja, dok je Fabijan dodao: „Baš si drugačiji i zanimljiv“, a kandidat je za svoj nastup osvojio 4 „da“.

Zatim je na pozornicu stigao Bomba Cirkus, trojac iz Izraela koji se predstavlja kao Bomba Trio. Dva brata i njihov prijatelj tvrde da su profesionalni igrači “matkota”, nacionalnog sporta koji, kako kažu, treniraju tek pet dana, ali već vjeruju da su najbolji. „Moraš misliti kao pobjednik da bi pobijedio”, poručili su samouvjereno prije nastupa. Njihov “talent” izazvao je pravi šok i salve smijeha, jer su matkot odlučili igrati potpuno goli, ali strateški prekriveni reketima. „Ovo nije higijenski što rade“, komentirala je zgroženo Martina Tomčić, dok se ostatak žirija nije mogao prestati smijati. Martina im je dala svoj X i u šali dodala: „Točka vam je ekstremno opasna ako je vani hladno“. Unatoč njezinom neodobravanju nastupa, od ostatka žirija dobili su prolaz u sljedeći krug natjecanja.

Svoj prolaz zaradio je i talentirani Elias M. Horvat iz Slovenije, najmlađi natjecatelj ove sezone. Elias svira bubnjeve, potpuno je samouk, a unatoč problemima sa srcem, bubrezima i ADHD-u, na pozornicu je zakoračio s velikim osmijehom i nevjerojatnom energijom. Njegov nastup oduševio je žiri i publiku kada je pokazao iznimnu točnost, ritam i snagu udarca, toliko da je tijekom izvedbe uspio čak i potrgati palicu, no nastavio je svirati kao pravi profesionalac. „Osim što je točan i tako mali, toliko talentiran, njegova jačina udarca nas je zaista impresionirala“, rekla je oduševljena Maja Šuput. Žiri je zatim zaprepastio misteriozni Klek Entos čiji je cilj audicije bio probuditi strahove žirija. Samozatajan i potpuno prerušen, stvorio je jezivu, ali intrigantnu atmosferu koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Iako su članovi žirija u početku bili pomalo zgroženi, njegov nastup s elementima iluzije i vatre na kraju ih je ipak impresionirao. „Ja bih voljela vidjeti još trikova s vatrom“, poručila mu je Martina Tomčić, koja mu je zajedno s Majom Šuput i Fabijanom Pavlom Medvešekom dala svoj “da”. Jedini koji nije dijelio oduševljenje bio je Davor Bilman, koji je iskreno priznao: „Nije mi bilo ugodno i ne bih to želio ponovno gledati.“ Unatoč tome, Klek Entos je s tri “da” osigurao prolazak u sljedeći krug.

Sljedeća kandidatkinja bila je simpatična akrobatkinja Liliya Turkeieva. „Ja sam kao majmunčić“, našalila se Liliya pred audiciju, a kada je započela svoju točku, pokazala je nevjerojatnu snagu, spretnost i kontrolu nad pokretima. Žiri je ostao bez riječi, a Martina Tomčić joj je poručila: „Nevjerojatna si!“. No, Liliya je iznenadila sve kada je usred komentara stala i rekla da „ima još neko iznenađenje za žiri“. Na kraju je dobila četiri ‘da’ i gromoglasan pljesak publike. Sljedeći na redu bio je Sedin Puce, iluzionist i hipnotizer porijeklom iz Sarajeva. Za svoj nastup pozvao je dobrovoljce, a Maja Šuput se prva javila te je na pozornicu povela i svog prijatelja Karla. Sedin je pokušao hipnotizirati Maju, Karla i voditelja Ridjana. Dok na Franu hipnoza nije toliko djelovala, Maja i Karlo su bili potpuno pod njezinim utjecajem. Uz to je Sedin pokazao i nekoliko mađioničarskih trikova, čime je dodatno oduševio publiku. Iako je u početku bio skeptičan, Fabijan Medvešek priznao je da ga je izvedba iskreno impresionirala, a Maja je nakon svega rekla: „Sada mogu iz vlastitog iskustva potvrditi da je ovo nevjerojatno dobro!“ Sedin je osvojio žiri i dobio jednoglasan prolaz dalje.

U trećoj epizodi nastupile su i dvije kandidatkinje koje su pokazale svoju ljubav prema životinjama. Prva je na pozornicu izašla Sonja sa svojom papigom Kićom. „Kada sam tužna ili mi nije dobro, on mi dođe“, rekla je Sonja, objašnjavajući poseban odnos koji dijeli sa svojim pernatim prijateljem. Iako je priznala da ima mali strah od toga da se Kića ne preplaši, njihov nastup protekao je savršeno. Mali papagaj pokazao je niz zabavnih trikova: igrao je košarku, nogomet, golf, rušio čunjeve repom, a publika se oduševljeno smijala svakom njegovom potezu. „Najviše ga zanima nogomet“, primijetio je Davor Bilman, koji je zajedno s ostalim članovima žirija prepoznao njihov poseban odnos. „Meni je to dovoljno simpatično za jedan slatki žuti ‘da’“, dodala je Martina Tomčić. Nakon njih na pozornicu je stigla Dragica sa svojim psom, predstavljajući se kao Duo Hani. „Ona je moja ljubimica, ona je moj cijeli svijet“, rekla je Dragica prije nastupa. Njihova točka bila je podijeljena u tri dijela, a uključivala je i pokušaj zajedničkog pjevanja. No, tijekom pjesme Hani se uplašila reflektora i publike pa nije “pjevala” kako je bilo planirano. Nakon izvedbe, Dragica nije ostala na pozornici da čuje komentare žirija, nego je jednostavno otišla, što je iznenadilo sve prisutne.

Kandidat Lovro Sorić donio je jedan od najdirljivijih nastupa večeri. „Oduvijek pjevam, samo to nisam nikada isticao, nego sam to čuvao za sebe. Kad pjevam, sve samo ide iz mene. Nema nikakvih zastajkivanja, a ovako kad moram nešto reći službeno, onda tog ima...“ rekao je skromno prije nastupa. Njegova izvedba pjesme „Zvona moga grada“ osvojila je srca publike i žirija, koji su ga nagradili snažnim pljeskom i iskrenim emocijama. „Što najviše volim kod ove emisije je kada ovakvi talenti dođu s mjesta gdje čovjek misli da ih nikada ne bi pronašao“, rekao je Fabijan Pavao Medvešek, dok mu je Martina Tomčić poručila: „Gromoglasni ‘da’!“ Lovro je na kraju dobio četiri ‘da’ i zasluženi prolazak dalje.

Za kraj emisije stiglo je veliko iznenađenje – obiteljski nastup Duo Turkeev & Kids, u kojem su zajedno nastupili mama, tata i njihova djeca, među kojima je bila i djevojčica Liliya. Ova zračna akrobatska obitelj izvela je predivnu i emotivnu točku koja je prikazala njihovu obiteljsku priču kroz pokret i akrobaciju. „Sretni smo što možemo raditi s našom djecom. Kao da plivamo s njima – ne gledamo to kao posao, jednostavno u tome uživamo. Ovo nam je uspomena za cijeli život“, rekli su roditelji prije nastupa. Njihove akrobacije u zraku oduzele su dah publici, a Maja nije mogla sakriti suze: „Iskreno, izgledalo je kao bajka. Mislim da se svi ovdje slažemo da vas definitivno želimo ponovno vidjeti.“ Zatim je pritisnula zlatni gumb, poslavši cijelu obitelj ravno u polufinale. „Samo želimo reći hvala Hrvatskoj, jer nam ovo jako znači. Ova uspomena ostat će s nama cijeli život,“ rekao je za kraj tata Turkeev, dirnut do suza.