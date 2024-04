FOTO Naša proslavljena sportašica pojavila se u izdanju u kojem je ne viđamo često i iznenadila fanove

Ponajbolja hrvatska sportašica i kraljica diska Sandra Elkasević (33), nekoć Perković, svojim dolaskom upriličila je proslavu desetog rođendana jednog splitskog restorana. Naša najtrofejnija atletičarka bila je jedan od mnogih uzvanika s domaće javne scene, a obožavatelje je iznenadila jednim detaljem.

Naime, Sandra se na svečanosti pojavila u za sebe nekarakterističnom modnom izdanju. Bacačica diska oduševila je sve prisutne u izazovnoj haljini roze boje, čiji je visoki prorez s prednje strane istaknuo dugačke i mišičave noge sportašice. Elkasević se dodatno odvažila pokazavši duboki dekolte, a cijelu kombinaciju upotpunila je crvenim štiklama na vezivanje i torbicom iste boje.

- Luda noć u Bokeriji - napisala je španjolskim jezikom u opisu fotografije, a komentare su ubrzo ispunili brojni komplimenti na račun izgleda 33-godišnje Zagrepčanke. - "Lijepa Sandra", "Uvijek hot i sexy meni, volim tvoju haljinu i prekrasni osmijeh", "Prelijepa", "Zanosna" - nižu se pohvale za Sandru.

Naša rekorderka u bacanju diska nedavno je u intervjuu za Večernji list prekinula medijsku ilegalu i progovorila o budućim ciljevima na sportskom planu: - Nakon toliko godina treniranja u Hrvatskoj po svim vremenskim uvjetima – kiša, sunce, snijeg, vjetar – odlučili smo to promijeniti i tražiti samo lijepo vrijeme za trening, kako bih se lakše i bolje mogla posvetiti treningu jer tijelo najviše pati i dodatno se iscrpljuje na hladnoći i u neodgovarajućim uvjetima za trening.

Ove godine imam samo jedan cilj – biti prava kad to bude najpotrebnije te se po ne znam koji put opet dati cijela u taj proces. Olimpijske igre u Parizu te mjesec i pol dana ranije Europsko prvenstvo u Rimu moji su ciljevi za ovu godinu te sam od 1. siječnja pa sve do 15. rujna u svojevrsnoj karanteni radi ostvarivanja svog sna - najavila je.

Podsjetimo, Sandra je krajem prošle godine svoje djevojačko prezime Perković zamijenila onim svojeg dugogodišnjeg trenera i novopečenog supruga Edisa Elkasevića. Svečanost vjenčanja odvila se na Silvestrovo kod hotela Esplanade u Zagrebu, nakon što se par zaručio točno godinu dana ranije u Londonu. Prvi ples su izveli uz prigodnu pjesmu Eda Sheerana 'Perfect', a Perković je za ovu posebnu prigodu obukla kreaciju Matije Vuice.

O planovima za svoj veliki dan Sandra je pričala i gostujući u podcastu Večernjeg lista "U povjerenju by Neven Ciganović". - Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine - kazala je za Večernji list krajem studenog ove godine u specijalnoj emisiji te nam otkrila jesu li njezine prijateljice za djevojačku večer pozvale i stripera.

- Ma ne, poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban - rekla nam je Sandra čije je goste na vjenčanju zabavljala grupa Best iz Splita.

Perković je u svojoj bogatoj karijeri osvojila dva zlata na Olimpijskim igrama, jednak broj zlatnih medalja na svjetskim prvenstvima, ima šest osvojenih europskih prvenstava te jednako toliko Dijamantnih liga, uz brojna druga priznanja.

