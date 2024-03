'Kraj karijere? Nisam ni blizu! Neke stvari koje sam postigla ne mogu prestati samo tako'

VELIKI NAPREDAK

Zrinka Ljutić dobila priznanje za najbolju mladu skijašicu u Svjetskom kupi

– Sve se dalo popraviti u drugoj vožnji, no brzo sam promašila liniju pa zapala u mekani snijeg i tu je sve bilo gotovo. Očito me iscrpilo to što sam vozila dvije discipline, ostavilo je to traga na psihu i tijelo – kazala je Ljutić kojoj je velika utjeha sezona velikog napretka, što je prepoznao i Svjetski skijaški savez, dodijelivši joj posebno priznanje kao najboljoj mladoj skijašici u Svjetskom kupu.