Sandra Perković objavila prvu fotku s vjenčanja, a nakon udaje napravila veliku promjenu na Instagramu

Naša proslavljena atletičarka Sandra Perković zadnjeg dana 2023. godine izgovorila je sudbonosno da svom dugogodišnjem dečku Edisu Elkaseviću. Par je na Staru godinu odradio svadbeno fotografiranje na zagrebačkim ulicama u blizini hotela Esplanade, a potom su priredili svadbeno slavlje za svoje goste u Laubi. Sada je Sandra objavila prvu fotku s vjenčanja na Instagramu. Na slici ljubi svog supruga, dok je uz objavu samo kratko napisala: "Ča je život vengo fantažija. Zauvijek tvoja". Uz to je dodala i Emotikon srca, Sandra je nakon udaje na toj društvenoj mrežu promijenila i prezime te se sada potpisuje kao Sandra Elkasević.

Neki od uzvanika na društvenim su mrežama ranije podijelili dio atmosfere kroz video snimke i fotografije pokazali su kako je Sandra blistala u dugoj i svečanoj vjenčanici s potpisom Aleksandre Dojčinović, a kasnije se presvukla u nešto jednostavniju, ali jednako svečanu i svjetlucavu haljinu. Par je za prvi ples odabrao pjesmu Eda Sheerana "Perfect", a svadbena torta im je bila u zlatnoj boji i ukrašena crvenim ružama. Među uzvanicima na njezinom vjenčanju bili su Ivana Brkljačić i Saša Buneta.

- Sandra je jako uzbuđena, a vjenčanje je isplanirala do najsitnijih detalja. Na svečanosti kao što je ova, pozvani su samo najuži krug obitelji i prijatelja – rekao nam je njezin blizak izvor uoči samog vjenčanja. O planovima za svoj veliki dan Sandra je pričala i gostujući u podcastu Večernjeg lista "U povjerenju by Neven Ciganović".

VEZANI ČLANCI:

- Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine – kazala je za Večernji list krajem studenog ove godine u specijalnoj emisiji te nam otkrila jesu li njezine prijateljice za djevojačku večer pozvale i stripera. – Ma ne, poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban – rekla nam je Sandra čije je goste na vjenčanju zabavljala grupa Best iz Splita.

Sandra i Edis zaručili su se 2022. godine na Silvestrovo, a njihova ljubavna priča traje već godinama i osim što dijele sreću na privatnom planu zajedno dijele i sve poslovne uspjehe i padove jer je Edis i Sandrin trener.

- Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. Hvala ti što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. Hvala ti što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! Hvala ti na svemu jedini moj! Sretnih nam 10 godina zajedništva, ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do stotke. Volim te! – napisala je Sandra Perković na Instagramu kad je obilježila 10 zajedničkih godina s Edisom.

VIDEO Sandra Perković nekoliko sati prije vjenčanja: 'Uživaj danas u svakom trenutku'